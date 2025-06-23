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رياضة

تخصّ ميسي.. ذكرى عمرها 19 عاماً تتجدد

Lebanon 24
23-06-2025 | 07:26
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يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقيادة إنتر ميامي الأميركي في مواجهة مرتقبة أمام بالميراس البرازيلي فجر الثلاثاء 24 حزيران 2025، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة.
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ويدخل إنتر ميامي اللقاء وفي رصيده أربع نقاط، متساوياً مع بالميراس في عدد النقاط ويتأخر عنه بفارق الأهداف، ما يعني أن الفريق الأميركي يكفيه التعادل أو الفوز لضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.

اللافت أن هذه المباراة تصادف يوم عيد ميلاد ليونيل ميسي الـ38، وهي مناسبة نادرة بالنسبة له على مستوى المشاركات الرسمية. إذ لم يخض نجم الأرجنتين سوى مباراة واحدة سابقة في يوم ميلاده، وكانت في 24 حزيران 2006، عندما واجهت بلاده منتخب المكسيك في ثمن نهائي كأس العالم في ألمانيا.

في تلك المباراة، التي أقيمت على ملعب "زينترا" في لايبزيغ، دخل ميسي كبديل قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي، وشارك في كامل الوقت الإضافي، حيث حسم منتخب "التانغو" الفوز بهدف رائع لماكسي رودريغيز.

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