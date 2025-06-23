تخصّ ميسي.. ذكرى عمرها 19 عاماً تتجدد

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ويدخل إنتر ميامي اللقاء وفي رصيده أربع نقاط، متساوياً مع بالميراس في عدد النقاط ويتأخر عنه بفارق الأهداف، ما يعني أن الفريق الأميركي يكفيه التعادل أو الفوز لضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.اللافت أن هذه المباراة تصادف يوم عيد ميلاد الـ38، وهي مناسبة نادرة بالنسبة له على مستوى المشاركات الرسمية. إذ لم يخض نجم سوى مباراة واحدة سابقة في يوم ميلاده، وكانت في 24 حزيران 2006، عندما واجهت بلاده منتخب في ثمن نهائي في .في تلك المباراة، التي أقيمت على ملعب "زينترا" في لايبزيغ، دخل كبديل قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي، وشارك في كامل الوقت الإضافي، حيث حسم منتخب "التانغو" الفوز بهدف رائع لماكسي .