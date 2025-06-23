فليك يُعيد هيبة برشلونة ويطارد نيكو ويليامز لتعزيز الهجوم

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ورغم القيود المالية الصارمة وسقف الرواتب، اختار فليك أن يوظف ما يملكه من عناصر بذكاء، معتمدًا على نجوم شباب مثل لامين يامال، وبيدري، وغافي، إلى جانب الخبرة التي يمثلها كل من رافينيا وليفاندوفسكي، فاستطاع أن يصنع توليفة ناجحة خطفت الأنظار.ومع فتح باب الانتقالات الصيفية، حدد فليك احتياجاته الفنية، وبدأ بالفعل بتعزيز مركز حراسة المرمى من خلال التعاقد مع خوان غارسيا، قادماً من إسبانيول، بعد دفع الشرط الجزائي البالغ 25 مليون . الخطوة جاءت في ظل عدم اقتناع المدرب بمستوى تير شتيغن، رغم استعادة الحارس تشيزني الذي كان قد قرر الاعتزال قبل أن يعود في الموسم الماضي ويقدم أداءً لافتًا ساهم في حسم لقب الليغا.في المقابل، يولي فليك اهتماماً خاصاً بتدعيم الجناح الأيسر، ويرى أن نجم أتلتيك بيلباو نيكو ويليامز هو الخيار الأنسب في المرحلة الحالية. ويليامز كان أحد أبرز لاعبي الموسم في الليغا، وتألق بشكل لافت مع منتخب في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، حيث شكّل ثنائياً مميزاً مع لامين يامال، وأسهم في قيادة "لاروخا" للتتويج باللقب على حساب إنجلترا.وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فقد توصل برشلونة إلى اتفاق مع اللاعب على التفاصيل الشخصية، حيث سيحصل على راتب سنوي يُقدَّر بـ8 ملايين دولار. ويتجه النادي الكتالوني إلى تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع بيلباو، والذي قد يصل إلى 64 مليون يورو بعد احتساب الضرائب. وتُجرى محاولات لتقسيم المبلغ على دفعات عبر اتفاق ودي بين الطرفين.وفي ظل الأزمة المالية الراهنة، يسعى رئيس النادي خوان لابورتا لضمان الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، خصوصاً مع وجود عدد من اللاعبين المتوقع رحيلهم هذا الصيف، ما يمنح النادي مرونة أكبر في إدارة الرواتب.ورغم أن صفقة ويليامز تبدو على وشك الحسم، إلا أن إدارة برشلونة وضعت بدائل تحسباً لأي تعثر، على رأسها النجم الإنكليزي ماركوس راشفورد، الذي تراجع دوره في منذ وصول المدرب روبن أموريم، وأبدى في تصريحات إعلامية استعداده للانتقال إلى برشلونة، قائلاً: "نعم بالتأكيد، الجميع يريد أن يلعب مع الأفضل".