كلاب مع أحذية.. هذا ما يحصل في مونديال الاندية

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اضطرت كلاب تابعة للجيش الأميركي إلى ارتداء أحذية من نوع "كروكس" خلال مباريات المقامة في ، لحماية أقدامها من الأرصفة الساخنة التي لفحها لهيب الشمس، وذلك في ظل موجة حرّ قياسية تزامنت مع خسارة أمام بنتيجة 3-1 ضمن دور المجموعات.وشهد ملعب " فاينانشيال" في مدينة فيلادلفيا ظروفاً مناخية قاسية، حيث تجاوزت درجات الحرارة والرطوبة الحدّ المقبول، ما دفع السلطات إلى إعلان "حالة طوارئ صحية بسبب الحرارة"، في وقت استمرّت فيه فعاليات البطولة بمشاركة جماهيرية واسعة وحضور أمني مشدد.ولم تكن الكلاب البوليسية بعيدة عن تأثيرات الطقس، إذ ارتدت أحذية بلاستيكية لحماية باطن أقدامها من الحرارة المتصاعدة من الأرصفة والإسفلت، وهو مشهد لافت يعكس خطورة الظروف التي تحيط بالبطولة.وتُعد هذه الأجواء اختباراً حقيقياً ليس فقط للاعبين تحت قيادة المدرب ، بل أيضاً للفرق الأمنية، بما فيها الكلاب البوليسية، التي تلعب دوراً محورياً في تأمين الحدث الرياضي العالمي. (mail online)