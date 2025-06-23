الأهلي أمام بورتو… ماذا قال عطية الله للجماهير؟

Advertisement

وجه الظهير الأيسر لنادي يحيى الله رسالة إلى جماهير فريقه قبل مواجهة في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات بكأس العالم للأندية.وسيواجه الأهلي نظيره بورتو مساء اليوم الاثنين بتوقيت (فجر الثلاثاء بتوقيت مصر).وبعد أن حصد كل منهما نقطة واحدة في الجولة الأولى، حيث تعادل الأهلي مع الأمريكي سلبيا وتعادل بورتو مع بالميراس البرازيلي سلبيا أيضا، خسر الفريقان في الجولة الثانية، حيث سقط الأهلي أمام بالميراس بهدفين نظيفين، فيما خسر بورتو أمام ميامي بنتيجة 1-2.وتبقى حظوظ الأهلي في التأهل إلى الدور ثمن النهائي قائمة، لكنها مرهونة بحسابات وسيناريوهات معقدة، حيث يتعين على الفريق المصري الفوز على بورتو وانتظار نتيجة المباراة الأخرى التي تقام في نفس التوقيت بين بالميراس وإنتر ميامي لمعرفة الفرق المتأهلة من .وقال يحيى عطية الله قبل مواجهة بورتو المصيرية إن الأهلي سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز على الفريق ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.وأضاف الدولي في تصريحات نقلها موقع الأهلي: "سنخوض مباراة صعبة أمام بورتو، وتم التحضير لهذه المواجهة بشكل جيد من خلال دراسة الفريق البرتغالي وتحديد نقاط قوته ونقاط ضعفه التي نسعى إلى استغلالها لتحقيق الفوز".وأكد لاعب الأهلي على جاهزية الفريق لتحقيق نتيجة تسعد جماهيره في المقامة بالنظام الجديد للمرة الأولى.ووجه عطية الله الشكر إلى جماهير الأهلي على مساندتهم ودعمهم للفريق في كل المواقف مما يحمل كافة اللاعبين مسؤولية تحقيق النتائج التي تسعدهم. (روسيا اليوم)