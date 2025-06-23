دولة عربية تنافس إسبانيا والبرازيل لاستضافة كأس العالم للأندية 2029

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أكدت صحيفة "ماركا" أن دولة ثالثة دخلت المنافسة مع والبرازيل لاستضافة النسخة الثانية من بصيغتها الجديدة، المقررة عام 2029.وتستضيف حاليا النسخة الأولى من البطولة، التي تشهد تحولا كبيرا في هيكلها التنظيمي، حيث تقام لأول مرة بمشاركة 32 ناديا، تم تقسيمها إلى ثماني مجموعات.وتأتي هذه البطولة لتعوض الصيغة السابقة من للأندية، وتتميز بأنها ستنظم كل أربع سنوات، على عكس النظام السابق الذي كان يقام سنويا بمشاركة سبعة فرق فقط، هي أبطال الاتحادات القارية الستة إضافة إلى فريق البلد المضيف.ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن نسخة 2029 مضمونة من حيث التنظيم، ومن الآن بدأت مرحلة الرغبة (وليس الترشح رسميا) من الدول الراغبة في استضافة الحدث.وبحسب ما نقلته "ماركا"، فإن بات أحدث الدول التي أعربت عن رغبتها في استضافة النسخة الثانية من مونديال الأندية لعام 2029.وذكرت الصحيفة أن إسبانيا كانت السباقة إلى اتخاذ خطوات عملية نحو استضافة البطولة، تلتها ، حيث أعلن الاتحاد البرازيلي عبر قنوات رسمية عن رغبته في إطلاق مشروع لتنظيم الحدث.وأضافت أن المغرب بدأ تحركاته لمعرفة تفاصيل "ماهية" و"كيفية" و"توقيت" التقدم بطلب رسمي لاستضافة البطولة.ولفتت الصحيفة إلى أن إسبانيا والمغرب اللذين سيتشاركان في تنظيم كأس العالم للمنتخبات 2030 (مع البرتغال)، اختارا خوض سباق تنظيم كأس العالم للأندية بشكل منفصل.واعتبرت "ماركا" أن هذه التحركات تدل على أن فكرة توسع كأس العالم للأندية قد بدأت تترسخ وتصل إلى جميع الجهات الفاعلة في عالم .ورغم ذلك، أشارت الصحيفة إلى أنه ربما من الضروري إعادة النظر في بعض الجوانب، خاصة فيما يتعلق بالجدول ، لكن الأكيد هو أن البطولة بصيغتها الجديدة قد جاءت لتبقى. (روسيا اليوم)