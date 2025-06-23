الأهلي يودع مونديال الأندية

ودع الأهلي منافسات كأس العالم للأندية 2025 بمباراة للذكرى، لكن الفريق المصري فشل في فك العقدة.
الأهلي واجه بورتو، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى
، ضمن دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025.
وانتهت المباراة بين الأهلي وبورتو بتعادل مجنون بنتيجة 4-4.
وشهدت الدقيقة 16، قيام وسام أبو علي
بتسجيل الهدف الأول لصالح الأهلي.
وفي الدقيقة 23، سجل بورتو هدف التعادل عبر رودريغو مورا
وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف وسام أبو علي
الهدف الثاني لصالح الأهلي من ركلة جزاء
لكن بورتو، في الدقيقة 50، سجل هدف التعادل عن طريق ويليان غوميز
.
واشتعلت المباراة، وأضاف وسام أبو علي الهدف الثالث له وللأهلي في المباراة.
ومع ذلك، شهدت الدقيقة 53، نجاح سامو أغيهوا في منح التعادل مجدداً لبورتو في مباراة مثيرة
وبالدقيقة 64، استطاع محمد علي بن رمضان
تسجيل الهدف الرابع لصالح الأهلي، لكن بورتو أدرك التعادل في الدقيقة 89 بواسطة بيبي
.
وبذلك، فشل الأهلي في فك العقدة الخاصة بعدم تحقيقه للانتصارات أمام الفرق الأوروبية في كأس العالم
للأندية، على مدار تاريخ مشاركات الفريق المصري.
بدوره، احتل بالميراس البرازيلي صدارة ترتيب المجموعة بـ5 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي
الأميركي، بعد تعادلهما في النتيجة 2-2. (العين)