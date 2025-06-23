الأهلي يودع مونديال الأندية

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الأهلي واجه بورتو، في الجولة الثالثة والأخيرة من ، ضمن دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025.وانتهت المباراة بين الأهلي وبورتو بتعادل مجنون بنتيجة 4-4.وشهدت الدقيقة 16، قيام بتسجيل الهدف الأول لصالح الأهلي.وفي الدقيقة 23، سجل بورتو هدف التعادل عبر رودريغو موراوقبل نهاية الشوط الأول، أضاف وسام الهدف الثاني لصالح الأهلي من ركلة جزاءلكن بورتو، في الدقيقة 50، سجل هدف التعادل عن طريق ويليان .واشتعلت المباراة، وأضاف وسام أبو علي الهدف الثالث له وللأهلي في المباراة.ومع ذلك، شهدت الدقيقة 53، نجاح سامو أغيهوا في منح التعادل مجدداً لبورتو في مباراة مثيرةوبالدقيقة 64، استطاع محمد علي بن تسجيل الهدف الرابع لصالح الأهلي، لكن بورتو أدرك التعادل في الدقيقة 89 بواسطة .وبذلك، فشل الأهلي في فك العقدة الخاصة بعدم تحقيقه للانتصارات أمام الفرق الأوروبية في للأندية، على مدار تاريخ مشاركات الفريق المصري.بدوره، احتل بالميراس البرازيلي صدارة ترتيب المجموعة بـ5 نقاط بفارق الأهداف عن الأميركي، بعد تعادلهما في النتيجة 2-2. (العين)