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رياضة
كتيبة سيميوني تفشل مجددا
Lebanon 24
24-06-2025
|
01:20
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خرج فريق
أتلتيكو مدريد
من دور المجموعات لكأس العالم للأندية مساء الاثنين رغم فوزه 1-0 على بوتافوغو .
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وسيتأهل
الفريق البرازيلي
إلى مرحلة خروج المغلوب برفقة
باريس سان جيرمان
، الذي تغلب على
سياتل
ساوندرز 2-0 في المباراة الأخرى ليتصدر
المجموعة الثانية
.
ويمثل هذا نهاية مخيبة للآمال لحملة لن تُنسى في البطولة الجديدة بالنسبة لفريق
دييغو سيميوني
، الذي عانى من هزيمة ساحقة 4-0 أمام
باريس
سان جيرمان
في مباراته الافتتاحية.
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