كتيبة سيميوني تفشل مجددا

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وسيتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب برفقة ، الذي تغلب على ساوندرز 2-0 في المباراة الأخرى ليتصدر .ويمثل هذا نهاية مخيبة للآمال لحملة لن تُنسى في البطولة الجديدة بالنسبة لفريق ، الذي عانى من هزيمة ساحقة 4-0 أمام في مباراته الافتتاحية.