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رياضة

كتيبة سيميوني تفشل مجددا

Lebanon 24
24-06-2025 | 01:20
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خرج فريق أتلتيكو مدريد من دور المجموعات لكأس العالم للأندية مساء الاثنين رغم فوزه 1-0 على بوتافوغو .
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وسيتأهل الفريق البرازيلي إلى مرحلة خروج المغلوب برفقة باريس سان جيرمان، الذي تغلب على سياتل ساوندرز 2-0 في المباراة الأخرى ليتصدر المجموعة الثانية.

ويمثل هذا نهاية مخيبة للآمال لحملة لن تُنسى في البطولة الجديدة بالنسبة لفريق دييغو سيميوني ، الذي عانى من هزيمة ساحقة 4-0 أمام باريس سان جيرمان في مباراته الافتتاحية.


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