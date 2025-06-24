28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
أشرف حكيمي يتألق في مونديال الأندية ويواصل رفع راية العرب
Lebanon 24
24-06-2025
|
04:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل النجم المغربي أشرف حكيمي، مدافع
باريس سان جيرمان
، تألقه اللافت في بطولة
كأس العالم
للأندية 2025 المقامة في
الولايات المتحدة
، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سياتل ساوندرز الأميركي ضمن منافسات الجولة الثالثة.
Advertisement
وتمكن حكيمي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 66، بعد أن افتتح زميله الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل في الدقيقة 35، ليحسم النادي الباريسي المواجهة بثنائية نظيفة.
وبهذا الهدف، رفع حكيمي رصيده هذا الموسم مع
باريس
سان جيرمان
إلى 10 أهداف و12 تمريرة حاسمة، في أداء يؤكد مكانته كأحد أفضل المدافعين في العالم.
وبات حكيمي ثاني لاعب مغربي يُتوج بجائزة رجل المباراة في مونديال الأندية 2025، بعد الحارس ياسين بونو، حامي عرين
الهلال
السعودي، الذي قاد فريقه للفوز على ريد بول سالزبورغ النمساوي بشباك نظيفة.
كما برز الجزائري يوسف بلايلي بتألقه اللافت مع الترجي التونسي، حيث سجل هدف الفوز أمام لوس أنجلوس الأمريكي، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وفي إنجاز عربي آخر، حصد الفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي المصري، جائزة رجل المباراة أمام بورتو البرتغالي، بعد تسجيله ثلاثية "هاتريك" قاد بها فريقه للفوز.
مواضيع ذات صلة
وكالة أنباء فارس: رفع راية الانتقام الحمراء على قبة مسجد جمكران في قم جنوبي العاصمة الإيرانية
Lebanon 24
وكالة أنباء فارس: رفع راية الانتقام الحمراء على قبة مسجد جمكران في قم جنوبي العاصمة الإيرانية
24/06/2025 12:06:47
24/06/2025 12:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الأهلي يودع مونديال الأندية
Lebanon 24
الأهلي يودع مونديال الأندية
24/06/2025 12:06:47
24/06/2025 12:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي فرص الهلال للتأهل للدور القادم في "مونديال الأندية"؟
Lebanon 24
ما هي فرص الهلال للتأهل للدور القادم في "مونديال الأندية"؟
24/06/2025 12:06:47
24/06/2025 12:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالميراس يفوز على الأهلي ويصعّب مهمته في مونديال الأندية
Lebanon 24
بالميراس يفوز على الأهلي ويصعّب مهمته في مونديال الأندية
24/06/2025 12:06:47
24/06/2025 12:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
من شخص غير متوقع.. ميسي يتلقى عرض زواج (صورة)
Lebanon 24
من شخص غير متوقع.. ميسي يتلقى عرض زواج (صورة)
02:57 | 2025-06-24
24/06/2025 02:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
كتيبة سيميوني تفشل مجددا
Lebanon 24
كتيبة سيميوني تفشل مجددا
01:20 | 2025-06-24
24/06/2025 01:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الأهلي يودع مونديال الأندية
Lebanon 24
الأهلي يودع مونديال الأندية
23:41 | 2025-06-23
23/06/2025 11:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ميسي الجديد.. برشلونة يقترب من ضم "سوري" وُلد في الكويت
Lebanon 24
ميسي الجديد.. برشلونة يقترب من ضم "سوري" وُلد في الكويت
23:00 | 2025-06-23
23/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربية تنافس إسبانيا والبرازيل لاستضافة كأس العالم للأندية 2029
Lebanon 24
دولة عربية تنافس إسبانيا والبرازيل لاستضافة كأس العالم للأندية 2029
15:20 | 2025-06-23
23/06/2025 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما تركت الفنّ وارتدت الحجاب... نجمة "ستار أكاديمي" السابقة تتلو آيات قرآنية
Lebanon 24
بعدما تركت الفنّ وارتدت الحجاب... نجمة "ستار أكاديمي" السابقة تتلو آيات قرآنية
06:47 | 2025-06-23
23/06/2025 06:47:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الـ20: "انتي الحبّ والامان"
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الـ20: "انتي الحبّ والامان"
10:37 | 2025-06-23
23/06/2025 10:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد بلوغها الـ 53 عامًا.. ممثلة "جميلة" تكشف سبب عدم زواجها
Lebanon 24
بعد بلوغها الـ 53 عامًا.. ممثلة "جميلة" تكشف سبب عدم زواجها
10:31 | 2025-06-23
23/06/2025 10:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تسمم" رؤساء بلديات و"قائمقام" وتوضيح من بلدية السعديات
Lebanon 24
تسمم" رؤساء بلديات و"قائمقام" وتوضيح من بلدية السعديات
05:44 | 2025-06-23
23/06/2025 05:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الاب... هكذا عايدت كارلا حداد طوني أبو جودة (صورة)
Lebanon 24
في عيد الاب... هكذا عايدت كارلا حداد طوني أبو جودة (صورة)
07:32 | 2025-06-23
23/06/2025 07:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:57 | 2025-06-24
من شخص غير متوقع.. ميسي يتلقى عرض زواج (صورة)
01:20 | 2025-06-24
كتيبة سيميوني تفشل مجددا
23:41 | 2025-06-23
الأهلي يودع مونديال الأندية
23:00 | 2025-06-23
ميسي الجديد.. برشلونة يقترب من ضم "سوري" وُلد في الكويت
15:20 | 2025-06-23
دولة عربية تنافس إسبانيا والبرازيل لاستضافة كأس العالم للأندية 2029
13:52 | 2025-06-23
الأهلي أمام بورتو… ماذا قال عطية الله للجماهير؟
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
24/06/2025 12:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
24/06/2025 12:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
24/06/2025 12:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24