Advertisement

رياضة

أشرف حكيمي يتألق في مونديال الأندية ويواصل رفع راية العرب

Lebanon 24
24-06-2025 | 04:01
A-
A+
Doc-P-1381778-638863596688280692.png
Doc-P-1381778-638863596688280692.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل النجم المغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان، تألقه اللافت في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سياتل ساوندرز الأميركي ضمن منافسات الجولة الثالثة.
Advertisement

وتمكن حكيمي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 66، بعد أن افتتح زميله الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل في الدقيقة 35، ليحسم النادي الباريسي المواجهة بثنائية نظيفة.

وبهذا الهدف، رفع حكيمي رصيده هذا الموسم مع باريس سان جيرمان إلى 10 أهداف و12 تمريرة حاسمة، في أداء يؤكد مكانته كأحد أفضل المدافعين في العالم.

وبات حكيمي ثاني لاعب مغربي يُتوج بجائزة رجل المباراة في مونديال الأندية 2025، بعد الحارس ياسين بونو، حامي عرين الهلال السعودي، الذي قاد فريقه للفوز على ريد بول سالزبورغ النمساوي بشباك نظيفة.

كما برز الجزائري يوسف بلايلي بتألقه اللافت مع الترجي التونسي، حيث سجل هدف الفوز أمام لوس أنجلوس الأمريكي، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي إنجاز عربي آخر، حصد الفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي المصري، جائزة رجل المباراة أمام بورتو البرتغالي، بعد تسجيله ثلاثية "هاتريك" قاد بها فريقه للفوز.
 

مواضيع ذات صلة
وكالة أنباء فارس: رفع راية الانتقام الحمراء على قبة مسجد جمكران في قم جنوبي العاصمة الإيرانية
lebanon 24
24/06/2025 12:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الأهلي يودع مونديال الأندية
lebanon 24
24/06/2025 12:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي فرص الهلال للتأهل للدور القادم في "مونديال الأندية"؟
lebanon 24
24/06/2025 12:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بالميراس يفوز على الأهلي ويصعّب مهمته في مونديال الأندية
lebanon 24
24/06/2025 12:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:57 | 2025-06-24
01:20 | 2025-06-24
23:41 | 2025-06-23
23:00 | 2025-06-23
15:20 | 2025-06-23
13:52 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24