أشرف حكيمي يتألق في مونديال الأندية ويواصل رفع راية العرب

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واصل النجم المغربي أشرف حكيمي، مدافع ، تألقه اللافت في بطولة للأندية 2025 المقامة في ، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سياتل ساوندرز الأميركي ضمن منافسات الجولة الثالثة.وتمكن حكيمي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 66، بعد أن افتتح زميله الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل في الدقيقة 35، ليحسم النادي الباريسي المواجهة بثنائية نظيفة.وبهذا الهدف، رفع حكيمي رصيده هذا الموسم مع إلى 10 أهداف و12 تمريرة حاسمة، في أداء يؤكد مكانته كأحد أفضل المدافعين في العالم.وبات حكيمي ثاني لاعب مغربي يُتوج بجائزة رجل المباراة في مونديال الأندية 2025، بعد الحارس ياسين بونو، حامي عرين السعودي، الذي قاد فريقه للفوز على ريد بول سالزبورغ النمساوي بشباك نظيفة.كما برز الجزائري يوسف بلايلي بتألقه اللافت مع الترجي التونسي، حيث سجل هدف الفوز أمام لوس أنجلوس الأمريكي، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.وفي إنجاز عربي آخر، حصد الفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي المصري، جائزة رجل المباراة أمام بورتو البرتغالي، بعد تسجيله ثلاثية "هاتريك" قاد بها فريقه للفوز.