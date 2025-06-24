"الأهلي" يتحرك بسرعة لخطف ميسي قبلال "الهلال"

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بدأت إدارة نادي الأهلي السعودي التواصل مع محيط النجم من أجل التعاقد معه ضمن خطة الراقي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.وكان محط أنظار في حيث أبدى فريقا والأهلي السعوديين رغبة في التعاقد مع اللاعب الذي اختار في النهاية الدوري الأميركي وانضم إلى ميامي .وكشف الإعلامي السعودي وليد سعيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن السعودي دخل في مفاوضات جادة ورسمية تمهيدا لإقناع ميسي باللعب للفريق في الموسم المقبل.وقال وليد سعيد: "شركة النادي الأهلي تبدي رغبتها الجادة في التعاقد مع أسطورة ، وتترقب ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية معه في الفترة المقبلة".وكان اسم ميسي مطروحا بشدة في ولكن يبدو أن الأهلي سيخوض صراعا مثيرا عنوانه صفقة النجم الأرجنتيني بعد أن تحرك رسميا ليسبق الهلال إلى التفاوض الجاد مع اللاعب.