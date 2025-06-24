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رياضة

"الأهلي" يتحرك بسرعة لخطف ميسي قبلال "الهلال"

Lebanon 24
24-06-2025 | 06:00
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بدأت إدارة نادي الأهلي السعودي التواصل مع محيط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل التعاقد معه ضمن خطة الراقي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.
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وكان ميسي محط أنظار صندوق الاستثمار في السعودية حيث أبدى فريقا الهلال والأهلي السعوديين رغبة في التعاقد مع اللاعب الذي اختار في النهاية الدوري الأميركي وانضم إلى إنتر ميامي .

وكشف الإعلامي السعودي وليد سعيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن النادي الأهلي السعودي دخل في مفاوضات جادة ورسمية تمهيدا لإقناع ميسي باللعب للفريق في الموسم المقبل.

وقال وليد سعيد: "شركة النادي الأهلي تبدي رغبتها الجادة في التعاقد مع أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي، وتترقب ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية معه في الفترة المقبلة".

وكان اسم ميسي مطروحا بشدة في نادي الهلال ولكن يبدو أن الأهلي سيخوض صراعا مثيرا عنوانه صفقة النجم الأرجنتيني بعد أن تحرك رسميا ليسبق الهلال إلى التفاوض الجاد مع اللاعب.
 
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