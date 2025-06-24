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رياضة

مشاهد غريبة في عالم كرة القدم داخل كوريا الشمالية.. طمسوا صورة لاعب كوري جنوبي!

Lebanon 24
24-06-2025 | 08:00
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تتواصل المشاهد الغريبة في عالم كرة القدم داخل كوريا الشمالية، وكان أحدثها خلال تغطية متأخرة لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.
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فوفقا لموقع "GiveMeSport"، أقدمت هيئة الإذاعة المركزية في كوريا الشمالية على طمس صورة واسم اللاعب الكوري الجنوبي لي كانغ-إن نجم باريس سان جيرمان، خلال بث المباراة بعد خمسة أيام من إقامتها.

وانتهى اللقاء الذي أقيم على ملعب "روز بول" في لوس أنجلوس، بفوز ساحق للفريق الفرنسي بنتيجة 4-0.

اللافت أن السلطات الإعلامية في بيونغ يانغ تعمدت التشويش على وجه ورقم قميص لي كانغ-إن أثناء تسجيله الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 97، وتجاهل المعلق الكوري الشمالي ذكر اسمه تماما، مكتفيا بالإشارة إلى فوز باريس سان جيرمان دون تفاصيل.

وتعكس هذه الحادثة سياسة الرقابة الصارمة التي تفرضها كوريا الشمالية على الإعلام، لا سيما فيما يتعلق بالنجاحات التي يحققها رياضيون من كوريا الجنوبية، التي تعتبرها حكومة الشمال "دولة معادية".
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