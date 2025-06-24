مشاهد غريبة في عالم كرة القدم داخل كوريا الشمالية.. طمسوا صورة لاعب كوري جنوبي!

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تتواصل المشاهد الغريبة في عالم داخل ، وكان أحدثها خلال تغطية متأخرة لمباراة وأتلتيكو في 2025 بالولايات المتحدة.فوفقا لموقع "GiveMeSport"، أقدمت هيئة الإذاعة المركزية في الشمالية على طمس صورة واسم اللاعب الكوري الجنوبي لي كانغ-إن نجم ، خلال بث المباراة بعد خمسة أيام من إقامتها.وانتهى اللقاء الذي أقيم على ملعب "روز بول" في ، بفوز ساحق للفريق الفرنسي بنتيجة 4-0.اللافت أن السلطات الإعلامية في تعمدت التشويش على وجه ورقم قميص لي كانغ-إن أثناء تسجيله الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 97، وتجاهل المعلق الكوري ذكر اسمه تماما، مكتفيا بالإشارة إلى فوز باريس سان جيرمان دون تفاصيل.وتعكس هذه الحادثة سياسة الرقابة الصارمة التي تفرضها كوريا الشمالية على الإعلام، لا سيما فيما يتعلق بالنجاحات التي يحققها رياضيون من ، التي تعتبرها حكومة "دولة معادية".