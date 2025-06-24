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رياضة

مقابل هذا المبلغ الكبير... ريال مدريد مستعدّ لبيع رودريغو

Lebanon 24
24-06-2025 | 08:37
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ذكرت إذاعة "الكادينا سير" أنّ "ريال مدريد لا يمانع رحيل اللاعب رودريغو جويس في حال تلقيه عرضاً مادياً جيداً.
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وأشارت إلى أن ريال مدريد يشترط الحصول على 90 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدمات الدولي البرازيلي. (الامارات 24)
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