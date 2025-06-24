مقابل هذا المبلغ الكبير... ريال مدريد مستعدّ لبيع رودريغو

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ذكرت إذاعة "الكادينا سير" أنّ " لا يمانع رحيل اللاعب في حال تلقيه عرضاً مادياً جيداً.وأشارت إلى أن يشترط الحصول على 90 مليون من أجل الاستغناء عن خدمات الدولي البرازيلي. (الامارات 24)