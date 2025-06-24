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رياضة
بعد تلقيه عرضاً من "فلومينينسي"... نادي "سانتوس" يتفاوض مع نيمار
Lebanon 24
24-06-2025
|
09:41
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كشفت تقارير صحافية برازيلية أن
نادي سانتوس
يتفاوض مع
نيمار
لتجديد عقده الذي ينتهي في شهر حزيران لموسم آخر.
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وأفاد موقع "يو أو إل" البرازيلي أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة بين
سانتوس
ونيمار، لكن
النادي البرازيلي
لم يتلقَّ ردًا رسميًا من اللاعب بعد.
وصرّح والد نيمار بأنه سيستمع إلى عروض من أندية أخرى، كما كشف
مارسيلو تيكسيرا
رئيس سانتوس إن فلومينينسي فقط هو من قدّم عرضًا لضم اللاعب. (العربية)
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