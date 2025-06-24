​بعد تلقيه عرضاً من "فلومينينسي"... نادي "سانتوس" يتفاوض مع نيمار

كشفت تقارير صحافية برازيلية أن يتفاوض مع لتجديد عقده الذي ينتهي في شهر حزيران لموسم آخر.

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وأفاد موقع "يو أو إل" البرازيلي أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة بين ونيمار، لكن لم يتلقَّ ردًا رسميًا من اللاعب بعد.



وصرّح والد نيمار بأنه سيستمع إلى عروض من أندية أخرى، كما كشف رئيس سانتوس إن فلومينينسي فقط هو من قدّم عرضًا لضم اللاعب. (العربية)