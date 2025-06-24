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رياضة

خلال الصيف... "الهلال" يسعى لضمّ ميسي

Lebanon 24
24-06-2025 | 10:05
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كشفت وسائل إعلامية عن سعي نادي الهلال السعودي للفوز بخدمات اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي.
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وأفادت صحيفة "اليوم" السعودية أن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال يسعى للاجتماع مع والد ميسي لمناقشة فكرة الانتقال خلال الصيف الحالي.

وذكرت أن اللقاء يفترض أن يتمّ مع والد ميسي خلال تواجدهما حاليا في الولايات المتحدة. (سكاي نيوز)
 
 
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