خلال الصيف... "الهلال" يسعى لضمّ ميسي

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كشفت وسائل إعلامية عن سعي للفوز بخدمات اللاعب ، خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي.وأفادت صحيفة "اليوم" أن فهد بن نافل رئيس يسعى للاجتماع مع والد لمناقشة فكرة الانتقال خلال الصيف الحالي.وذكرت أن اللقاء يفترض أن يتمّ مع والد ميسي خلال تواجدهما حاليا في . (سكاي نيوز)