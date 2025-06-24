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رياضة
تحذيرات من انهيار محمد صلاح.. فما القصة؟
Lebanon 24
24-06-2025
|
12:23
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حذّر الإسكتلندي ستيف نيكول، مدافع
ليفربول
السابق، من تأثير صفقة
الهولندي
جيريمي فريمبونغ على مستقبل النجم
المصري محمد صلاح
مع الفريق الإنكليزي، معتبراً أنها قد تهدد مشواره الاحترافي خلال الموسم المقبل.
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وأبدى نيكول استغرابه من تعاقد ليفربول مع فريمبونغ، القادم من باير ليفركوزن مقابل 40 مليون
يورو
، رغم أن مركزه الأساسي هو الظهير الأيمن، محذراً من إمكانية الدفع به في مركز الجناح الأيمن، ما قد يؤثر على صلاح ويهدد مكانه الأساسي في التشكيلة.
وأشار نيكول في تصريحات نقلها موقع "سبورت سكيدا" إلى أن غياب صلاح لفترات طويلة بسبب مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم
أفريقيا
المقبلة بالمغرب، قد يمنح فريمبونغ فرصة لإثبات نفسه في التشكيلة الأساسية، ما يضع مستقبل صلاح مع ليفربول في دائرة الخطر.
يُذكر أن صلاح قدّم موسماً استثنائياً مع ليفربول، حيث سجل 34 هدفاً وقدم 23 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، وقاد الفريق لتحقيق لقب
الدوري الإنكليزي
، كما تُوّج بلقب هداف البريميرليغ، ويُعد من أبرز المرشحين لنيل
الكرة الذهبية
، رغم غيابه عن
كأس العالم للأندية
وخروج ليفربول من
دوري أبطال أوروبا
. (WINWIN)
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