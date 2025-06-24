تحذيرات من انهيار محمد صلاح.. فما القصة؟

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حذّر الإسكتلندي ستيف نيكول، مدافع السابق، من تأثير صفقة جيريمي فريمبونغ على مستقبل النجم مع الفريق الإنكليزي، معتبراً أنها قد تهدد مشواره الاحترافي خلال الموسم المقبل.وأبدى نيكول استغرابه من تعاقد ليفربول مع فريمبونغ، القادم من باير ليفركوزن مقابل 40 مليون ، رغم أن مركزه الأساسي هو الظهير الأيمن، محذراً من إمكانية الدفع به في مركز الجناح الأيمن، ما قد يؤثر على صلاح ويهدد مكانه الأساسي في التشكيلة.وأشار نيكول في تصريحات نقلها موقع "سبورت سكيدا" إلى أن غياب صلاح لفترات طويلة بسبب مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم المقبلة بالمغرب، قد يمنح فريمبونغ فرصة لإثبات نفسه في التشكيلة الأساسية، ما يضع مستقبل صلاح مع ليفربول في دائرة الخطر.يُذكر أن صلاح قدّم موسماً استثنائياً مع ليفربول، حيث سجل 34 هدفاً وقدم 23 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، وقاد الفريق لتحقيق لقب ، كما تُوّج بلقب هداف البريميرليغ، ويُعد من أبرز المرشحين لنيل ، رغم غيابه عن وخروج ليفربول من . (WINWIN)