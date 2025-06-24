أبرزهم بنزيما.. "حسناء" تضع 3 نجوم في ورطة كبرى!

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أثارت عارضة الأزياء الألبانية ميليسا إم، المعروفة باسم melimtx، جدلاً واسعاً عبر ، بعد كشفها عن محاولات ثلاثة من نجوم التقرب منها عبر الرسائل الخاصة على "إنستغرام".ميليسا، البالغة من العمر 22 عاماً والتي تحظى بمتابعة تفوق 6 ملايين عبر "إنستغرام" و"تيك توك"، وتدير حساباً مدفوعاً على "أونلي فانز"، أكدت أن كلّاً من ، ، ورافائيل لياو تواصلوا معها برسائل خاصة.وأوضحت أن اكتفى بإرسال كلمة "مرحبا" فقط، دون أي متابعة أو حوار إضافي. أما ، فوجه لها دعوة للحضور إلى منزله العام الماضي، لكنها رفضتها، مشيرة إلى أنها توقعت حينها فوزه بالكرة الذهبية، الجائزة إلى نجم رودري، في خطوة وصفتها بالمثيرة للجدل.أما الرسائل الأبرز فكانت من رافائيل لياو، نجم ، حيث قالت ميليسا إنها ردّت عليه مرة واحدة فقط، بعد أن أبدى انزعاجه من تجاهلها لرسالته الأولى.ولم يتّضح توقيت هذه الرسائل بدقّة، خاصة أن لياو كان على علاقة متقطعة مع صديقته السابقة إينيس ريبلو هذا العام، فيما كانت علاقة بنزيما بالنجمة لينا خودري لا تزال غير مؤكدة رسمياً حتى وقت قريب. في المقابل، لا يرتبط فينيسيوس بأي علاقة معلنة حالياً.قصة ميليسا أشعلت مواقع التواصل، ووضعت اللاعبين الثلاثة في موقف محرج، مع الانتشار السريع للفيديو الذي نشرته وكشف هذه التفاصيل. (ارم نيوز)