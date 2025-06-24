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رياضة

أبرزهم بنزيما.. "حسناء" تضع 3 نجوم في ورطة كبرى!

Lebanon 24
24-06-2025 | 13:54
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أثارت عارضة الأزياء الألبانية ميليسا إم، المعروفة باسم melimtx، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفها عن محاولات ثلاثة من نجوم كرة القدم التقرب منها عبر الرسائل الخاصة على "إنستغرام".
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ميليسا، البالغة من العمر 22 عاماً والتي تحظى بمتابعة تفوق 6 ملايين عبر "إنستغرام" و"تيك توك"، وتدير حساباً مدفوعاً على "أونلي فانز"، أكدت أن كلّاً من كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، ورافائيل لياو تواصلوا معها برسائل خاصة.

وأوضحت أن بنزيما اكتفى بإرسال كلمة "مرحبا" فقط، دون أي متابعة أو حوار إضافي. أما فينيسيوس جونيور، فوجه لها دعوة للحضور إلى منزله العام الماضي، لكنها رفضتها، مشيرة إلى أنها توقعت حينها فوزه بالكرة الذهبية، قبل أن تذهب الجائزة إلى نجم مانشستر سيتي رودري، في خطوة وصفتها بالمثيرة للجدل.

أما الرسائل الأبرز فكانت من البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان، حيث قالت ميليسا إنها ردّت عليه مرة واحدة فقط، بعد أن أبدى انزعاجه من تجاهلها لرسالته الأولى.

ولم يتّضح توقيت هذه الرسائل بدقّة، خاصة أن لياو كان على علاقة متقطعة مع صديقته السابقة إينيس ريبلو هذا العام، فيما كانت علاقة بنزيما بالنجمة لينا خودري لا تزال غير مؤكدة رسمياً حتى وقت قريب. في المقابل، لا يرتبط فينيسيوس بأي علاقة معلنة حالياً.

قصة ميليسا أشعلت مواقع التواصل، ووضعت اللاعبين الثلاثة في موقف محرج، مع الانتشار السريع للفيديو الذي نشرته وكشف هذه التفاصيل. (ارم نيوز)
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