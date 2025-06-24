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رياضة

الشرطة الإسبانية تعتقل شابًا هدد موراتا وعائلته بالقتل!

Lebanon 24
24-06-2025 | 16:22
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ألقت الشرطة الإسبانية في مدينة ملغا القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، للاشتباه في توجيهه تهديدات بالقتل للمهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا وعائلته.
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ويُعتقد أن المتهم أرسل التهديدات عبر حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إهدار موراتا لضربة جزاء حاسمة في نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال في ميونخ أوائل حزيران الجاري، حسبما أفادت صحيفتا "آس" و"لافانجارديا" اليوم الثلاثاء.

حاول الشاب تبرئة نفسه بالادعاء أن حسابه تعرض للاختراق من قبل مجهولين، إلا أن فحص هاتفه الشخصي كشف أنه هو من كتب رسائل التهديد بنفسه. (روسيا اليوم)
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