الشرطة الإسبانية تعتقل شابًا هدد موراتا وعائلته بالقتل!

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ألقت الشرطة في مدينة ملغا القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، للاشتباه في توجيهه تهديدات بالقتل للمهاجم الدولي الإسباني وعائلته.ويُعتقد أن المتهم أرسل التهديدات عبر حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إهدار موراتا لضربة جزاء حاسمة في نهائي أمام في ميونخ أوائل حزيران الجاري، حسبما أفادت صحيفتا "آس" و"لافانجارديا" اليوم الثلاثاء.حاول الشاب تبرئة نفسه بالادعاء أن حسابه تعرض للاختراق من قبل مجهولين، إلا أن فحص هاتفه الشخصي كشف أنه هو من كتب رسائل التهديد بنفسه. (روسيا اليوم)