26
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ظهر نحيلاً.. مبابي يفقد وزنه بسبب المرض
Lebanon 24
24-06-2025
|
23:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
خسر النجم الفرنسي
كيليان مبابي
أربعة إلى خمسة كيلوغرامات من وزنه بعد دخول نجم
ريال مدريد
إلى المستشفى بسبب التهاب المعدة والأمعاء الحاد.
Advertisement
ونشر نادي العاصمة
الإسبانية
صورا لهدافه وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية بعد تعافيه من المرض الذي أبعده عن أول مباراتين للفريق في
كأس العالم
للأندية الجارية بالولايات المتحدة، وظهر نحيلا بشكل لا يصدق.
وكشفت "ماركا" أن مبابي تأثر بالمرض بعد ساعات فقط من وصوله مع الفريق إلى بالم بيتش للمشاركة في مونديال الأندية، وعادة ما يتجلى التهاب المعدة في القيء والإسهال وآلام البطن مما يؤدي إلى الجفاف.
وبدأ
ريال
مدريد
مشواره في البطولة بالتعادل 1-1 مع
الهلال
السعودي، ثم تمكن من الفوز على باتشوكا المكسيكي 3-1، وسيخوض مباراته الأخيرة بمرحلة المجموعة، يوم الخميس، أمام ريد بول سالزبروغ النمساوي.
مواضيع ذات صلة
بعد عام ونصف على وفاة والدها.. فنانة شهيرة تفقد والدتها بعد صراع طويل مع المرض (صور)
Lebanon 24
بعد عام ونصف على وفاة والدها.. فنانة شهيرة تفقد والدتها بعد صراع طويل مع المرض (صور)
25/06/2025 09:03:17
25/06/2025 09:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فقد الكثير من وزنه... ممثل يخسر معركته مع السرطان عن عمر 45 عاماً (صورة)
Lebanon 24
فقد الكثير من وزنه... ممثل يخسر معركته مع السرطان عن عمر 45 عاماً (صورة)
25/06/2025 09:03:17
25/06/2025 09:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر الكثير من وزنه.. صورة فنان شهير في المستشفى تُثير قلق مُحبيه هذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
خسر الكثير من وزنه.. صورة فنان شهير في المستشفى تُثير قلق مُحبيه هذا وضعه الصحيّ
25/06/2025 09:03:17
25/06/2025 09:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" السوري زين عبيد؟ خسر الكثير من وزنه شاهدوا كيف أصبح (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" السوري زين عبيد؟ خسر الكثير من وزنه شاهدوا كيف أصبح (صور)
25/06/2025 09:03:17
25/06/2025 09:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
احتفال مثير من زوجة ميسي بعيد ميلاده الـ38 (صور)
Lebanon 24
احتفال مثير من زوجة ميسي بعيد ميلاده الـ38 (صور)
23:00 | 2025-06-24
24/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة الإسبانية تعتقل شابًا هدد موراتا وعائلته بالقتل!
Lebanon 24
الشرطة الإسبانية تعتقل شابًا هدد موراتا وعائلته بالقتل!
16:22 | 2025-06-24
24/06/2025 04:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرزهم بنزيما.. "حسناء" تضع 3 نجوم في ورطة كبرى!
Lebanon 24
أبرزهم بنزيما.. "حسناء" تضع 3 نجوم في ورطة كبرى!
13:54 | 2025-06-24
24/06/2025 01:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
المسابقة الثانية لتحدي الصخور: اللقب لأندي شلهوب ووسيم سيف الدين
Lebanon 24
المسابقة الثانية لتحدي الصخور: اللقب لأندي شلهوب ووسيم سيف الدين
13:15 | 2025-06-24
24/06/2025 01:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات من انهيار محمد صلاح.. فما القصة؟
Lebanon 24
تحذيرات من انهيار محمد صلاح.. فما القصة؟
12:23 | 2025-06-24
24/06/2025 12:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لكل من تلقى لقاح كورونا... التهاب خطير قد تُصابون به!
Lebanon 24
لكل من تلقى لقاح كورونا... التهاب خطير قد تُصابون به!
14:16 | 2025-06-24
24/06/2025 02:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغ كبير جدًا... موظف وزوجته يسرقان شركة (صورة)
Lebanon 24
مبلغ كبير جدًا... موظف وزوجته يسرقان شركة (صورة)
12:49 | 2025-06-24
24/06/2025 12:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب القصف الإيرانيّ على قطر... هذا ما حصل مع ريم السعيدي على متن الطائرة (صور)
Lebanon 24
بسبب القصف الإيرانيّ على قطر... هذا ما حصل مع ريم السعيدي على متن الطائرة (صور)
08:23 | 2025-06-24
24/06/2025 08:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يضرب "الأخماس بالأسداس"
Lebanon 24
"حزب الله" يضرب "الأخماس بالأسداس"
09:01 | 2025-06-24
24/06/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... دانييلا رحمة بكت خلال مقابلة: "عم برجف مش عم صدق"
Lebanon 24
بالفيديو... دانييلا رحمة بكت خلال مقابلة: "عم برجف مش عم صدق"
08:54 | 2025-06-24
24/06/2025 08:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2025-06-24
احتفال مثير من زوجة ميسي بعيد ميلاده الـ38 (صور)
16:22 | 2025-06-24
الشرطة الإسبانية تعتقل شابًا هدد موراتا وعائلته بالقتل!
13:54 | 2025-06-24
أبرزهم بنزيما.. "حسناء" تضع 3 نجوم في ورطة كبرى!
13:15 | 2025-06-24
المسابقة الثانية لتحدي الصخور: اللقب لأندي شلهوب ووسيم سيف الدين
12:23 | 2025-06-24
تحذيرات من انهيار محمد صلاح.. فما القصة؟
10:05 | 2025-06-24
خلال الصيف... "الهلال" يسعى لضمّ ميسي
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
25/06/2025 09:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
25/06/2025 09:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
25/06/2025 09:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24