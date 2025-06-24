ظهر نحيلاً.. مبابي يفقد وزنه بسبب المرض

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ونشر نادي العاصمة صورا لهدافه وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية بعد تعافيه من المرض الذي أبعده عن أول مباراتين للفريق في للأندية الجارية بالولايات المتحدة، وظهر نحيلا بشكل لا يصدق. خسر النجم الفرنسي أربعة إلى خمسة كيلوغرامات من وزنه بعد دخول نجم إلى المستشفى بسبب التهاب المعدة والأمعاء الحاد.ونشر نادي العاصمة صورا لهدافه وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية بعد تعافيه من المرض الذي أبعده عن أول مباراتين للفريق في للأندية الجارية بالولايات المتحدة، وظهر نحيلا بشكل لا يصدق.

وكشفت "ماركا" أن مبابي تأثر بالمرض بعد ساعات فقط من وصوله مع الفريق إلى بالم بيتش للمشاركة في مونديال الأندية، وعادة ما يتجلى التهاب المعدة في القيء والإسهال وآلام البطن مما يؤدي إلى الجفاف.

وبدأ مشواره في البطولة بالتعادل 1-1 مع السعودي، ثم تمكن من الفوز على باتشوكا المكسيكي 3-1، وسيخوض مباراته الأخيرة بمرحلة المجموعة، يوم الخميس، أمام ريد بول سالزبروغ النمساوي.