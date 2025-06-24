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رياضة

ظهر نحيلاً.. مبابي يفقد وزنه بسبب المرض

Lebanon 24
24-06-2025 | 23:41
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خسر النجم الفرنسي كيليان مبابي أربعة إلى خمسة كيلوغرامات من وزنه بعد دخول نجم ريال مدريد إلى المستشفى بسبب التهاب المعدة والأمعاء الحاد.
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ونشر نادي العاصمة الإسبانية صورا لهدافه وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية بعد تعافيه من المرض الذي أبعده عن أول مباراتين للفريق في كأس العالم للأندية الجارية بالولايات المتحدة، وظهر نحيلا بشكل لا يصدق.
وكشفت "ماركا" أن مبابي تأثر بالمرض بعد ساعات فقط من وصوله مع الفريق إلى بالم بيتش للمشاركة في مونديال الأندية، وعادة ما يتجلى التهاب المعدة في القيء والإسهال وآلام البطن مما يؤدي إلى الجفاف.
وبدأ ريال مدريد مشواره في البطولة بالتعادل 1-1 مع الهلال السعودي، ثم تمكن من الفوز على باتشوكا المكسيكي 3-1، وسيخوض مباراته الأخيرة بمرحلة المجموعة، يوم الخميس، أمام ريد بول سالزبروغ النمساوي.
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