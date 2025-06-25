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رياضة
الترجي رابع فريق عربي يودع مونديال الأندية
Lebanon 24
25-06-2025
|
04:00
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لحق الترجي
التونسي
بقائمة الأندية العربية المودعة لكأس العالم للأندية، بعد خسارته أمام تشلسي الإنكليزي بثلاثية نظيفة، الثلاثاء،في فيلادلفيا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.
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وانضم الترجي إلى الوداد
المغربي
والعين
الإماراتي
من المجموعة السابعة، والأهلي المصري من الأولى، بينما تبقى فرصة
الهلال
السعودي في التأهل إلى ثمن النهائي قائمة من المجموعة الثامنة.
وتأهل تشلسي عن المركز الثاني خلف فلامنغو البرازيلي الذي تعادل مع لوس أنجلوس إف سي الأميركي 1-1 في أورلاندو، علما أنه ضمن الصدارة قبل انطلاق هذه الجولة.
وبدا أن الترجي تأثر بغياب نجمه الجزائري يوسف بلايلي الموقوف، فلم تكتمل هجماته وفشل بالتسديد على المرمى طوال المباراة، مقابل سيطرة شبه مطلقة من تشلسي الذي دخل المباراة من دون عدد من لاعبيه الأساسيين.
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