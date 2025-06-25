Advertisement

خاص

العرب في كأس العالم للأندية 2025… هل تبقّى للأمل بصيص؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
25-06-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1382293-638864414430032313.jpg
Doc-P-1382293-638864414430032313.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم يكن مونديال الأندية 2025 أقل إثارة من التوقعات، لكنه كان أيضًا قاسيًا، خاصة على ممثلي العرب الذين اصطدموا بجدار الواقع المرّ، بين قرعةٍ صعبة، وأداء غير مقنع أحيانًا، وسيناريوهات معقدة، لكن، وكما يقول عشّاق الكرة: كرة القدم لا تُكتب بالحبر الأسود، بل تُرسم أقدارها على "المستطيل الأخضر"… فهل تبقّى للعرب من يرفع الراية؟
Advertisement

الأهلي… وداع مبكر لكن بمكاسب لا تُقدّر بثمن
صدم الأهلي المصري جماهيره بخروج مبكر من دور المجموعات، بعدما حلّ رابعًا وأخيرًا في مجموعته، مكتفيًا بنقطتين من تعادلين أمام "إنتر ميامي" و"بورتو"، وخسارة واضحة أمام "بالميراس". خيبة الأمل كانت كبيرة، خاصة مع التعاقدات البراقة الأخيرة التي أبرمها النادي الأحمر بقيادة محمود الخطيب، لكنها لم تُترجم نتائج على أرض الملعب.
إلا أن الوداع لم يكن خالي الوفاض، فقد خرج الأهلي بخمسة مكاسب ثمينة:

عودة زيزو بقوة: أحمد سيد "زيزو"، الصفقة التي أشعلت الجدل، بدأ يستعيد بريقه في المونديال، وظهر بشكل مشجّع في المباريات، ليثبت أن رهانه لم يكن خاسرًا.

بن رمضان… صخرة الوسط: التونسي محمد علي بن رمضان أثبت جدارته في وسط الميدان، سجل هدفًا أمام "بورتو"، ولفت الأنظار بقدرته على استخلاص الكرات وبناء اللعب بدقة.

هاتريك فلسطيني لا يُنسى: النجم الفلسطيني وسام أبو علي كتب اسمه بأحرف من ذهب، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ الأهلي يسجل ثلاثية في المونديال بعد الأسطورة أبو تريكة.

جماهيرية عالمية: جماهير الأهلي أبهرت الجميع في أميركا، لتؤكد أن "الأهلي ليس مجرد نادٍ، بل أمة بأكملها"، بحضور جماهيري طغى على أجواء الملاعب الأميركية.

مكاسب مالية قياسية: 11.5 مليون دولار دخلت خزائن الأهلي من المشاركة، لتؤكد أن الحضور وحده في هذا المحفل العالمي له ثماره الاقتصادية.

الوداد والعين… واقع قاسٍ منذ البداية

المجموعة السابعة كانت بمثابة "مجموعة الموت"، ضمت "مانشستر سيتي" و"يوفنتوس"، ليجد الوداد المغربي والعين الإماراتي نفسيهما في موقف شبه مستحيل. القرعة كانت ظالمة، وجدول المباريات أكثر ظلمًا، بعدما تأجلت المواجهة المباشرة بين الفريقين العربيين للجولة الأخيرة، لتصبح بلا جدوى، بعد أن ضمنا الخروج مبكرًا.

ورغم كل شيء، لا يمكن توجيه اللوم إليهما، خاصة في ظل تفوق الأسماء الأوروبية، لكن الانهيار الدفاعي للعـين، وتلقيه 11 هدفًا في لقاءين، ترك علامات استفهام كبيرة.

الترجي… الحلم معقّد لكن ليس مستحيلاً

"شيخ" الأندية التونسية يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط، بعد خسارة أمام "فلامينغو" وفوز على "لوس أنجلوس"، لكن الصدام المقبل مع "تشيلسي" يبدو كابوسًا لعشّاق الترجي. النادي اللندني، صاحب المركز الرابع في "البريميرليغ"، بحاجة أيضًا للفوز لضمان التأهل، ما يجعل فرص الترجي صعبة للغاية، وإن كانت الكرة لا تعترف بالحسابات فقط، بل بروح المفاجآت… فهل يفعلها أبناء تونس؟

الهلال… أمل العرب الأكبر
والهلال رغم بدايته المتعثرة في المجموعة الثامنة، إلا أن السعودي لا يزال يحتفظ بأمل العرب الأبرز في البطولة. مواجهة "باتشوكا" المكسيكي، المتواضع والذي ودّع رسميًا، تمثل فرصة سانحة للهلاليين لتحقيق انتصار يرفع رصيدهم إلى 5 نقاط.

السيناريو المثالي؟ فوز الهلال، مع انتصار أحد طرفي مواجهة "ريال مدريد" و"سالزبورغ"، ليضمن الهلال التأهل. أما في حال التعادل بين الفريقين، سندخل لعبة الأرقام والمعدلات، حيث سيُصبح الحسم بيد التفاصيل الصغيرة.

هل تبقى للعرب فرصة للابتسام؟
صحيح أن الأهلي ودّع، والوداد والعين غادرا، والفرص معقدة أمام الترجي، لكن الهلال ما زال يُمثّل بصيص الأمل العربي في هذا المحفل الكروي العالمي. وإن علمتنا كرة القدم شيئًا، فهو أن المستحيل كلمة لا تعيش طويلًا على "البساط الأخضر"… فهل تكتب البطولة مفاجأة عربية جديدة؟ أم تظل الرايات الأوروبية ترفرف وحدها في سماء أميركا؟ لننتظر قليلًا، فالأيام القليلة المقبلة، كفيلة بالإجابة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
دولة عربية تنافس إسبانيا والبرازيل لاستضافة كأس العالم للأندية 2029
lebanon 24
25/06/2025 15:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم جدول مباريات اليوم السبت في كأس العالم للأندية
lebanon 24
25/06/2025 15:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي يضيء سماء أتلانتا: هدف تاريخي يقود ميامي للفوز على بورتو في كأس العالم للأندية
lebanon 24
25/06/2025 15:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24
17 مليار دولار أثر اقتصادي لأميركا من كأس العالم للأندية
lebanon 24
25/06/2025 15:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:25 | 2025-06-25
07:23 | 2025-06-25
06:21 | 2025-06-25
06:12 | 2025-06-25
04:00 | 2025-06-25
03:43 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24