كفرمتى تحتفل بمهرجان رياضي بمشاركة قدامى "الصفاء"

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شهد ملعب بلدية كفرمتى يومًا رياضيًا شارك فيه قدامى نادي "الصفاء" الرياضي في مباراة تكريمية لكوكبة من اعمدة "النادي الرياضي _ كفرمتى" الراحلين، في حضور رئيس نادي الصفاء الشيخ عطالله ، امين سر اتحاد الفرعي في سعيد عبد الخالق ، اللاعبين الدوليين وكابتن السابق عدنان بليق ، رئيس رابطة جمهور الصفاء ابو سعيد ورئيسة جمعية انماء كفرمتى ريما الغريب خداج وفاعليات المنطقة واهالي كفرمتى .بدات المباراة بالنشيد الوطني ودقيقة صمت عن ارواح المكرمين ، وكان عرض لناشئي النادي ، ثم توالى على الكلام كل من: لانا يوسف خداج ، رئيس بلدية كفرمتى فادي الغريب ، وسيرين الغريب باسم أهالي الراحلين. والقى رئيس نادي "كفرمتى" رضوان الذيب كلمة عدد فيها إنجازات النادي ووصف هذا اليوم بالمميز في حياة كفرمتى، داعيا "فاعليات الجبل الى الاهتمام بالرياضة".ثم تم توزيع الدروع على عائلات الراحلين ولاعبي نادي "الصفاء" ، واقيمت مباراة استعراضية بين قدامى "كفرمتى" وقدامى "الصفاء". قاد المباراة وجدي خداج وحنين مرعي.مثّل قدامى "الصفاء": غسان ابو ذياب ، حسن ، الجردي ، وليد دحروج ، محمد أيوب، محمد قصاص ،عصام بلوق ، وليد الميري ، رضا حسين ، محمد مرتضى ، نبيل شيخو ، بسام قصاص ، عبدالله حمصي ، دانيال الأعور، عبدالله سلامة ، حبيب قداح ، ناصر خير الدين ، وشارك ايضا نجل اللاعب الدولي موسى حجيج .