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رياضة

كفرمتى تحتفل بمهرجان رياضي بمشاركة قدامى "الصفاء"

Lebanon 24
25-06-2025 | 03:43
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شهد ملعب بلدية كفرمتى  يومًا رياضيًا شارك فيه قدامى نادي "الصفاء" الرياضي في مباراة تكريمية لكوكبة من اعمدة "النادي الرياضي _ كفرمتى"  الراحلين، في حضور رئيس نادي الصفاء الشيخ رياض عطالله ، امين سر اتحاد جبل لبنان الفرعي في كرة القدم سعيد عبد الخالق ، رئيس رابطة اللاعبين الدوليين وكابتن الأنصار السابق  عدنان بليق ، رئيس رابطة جمهور الصفاء شوقي ابو سعيد ورئيسة جمعية انماء كفرمتى ريما الغريب خداج وفاعليات المنطقة واهالي كفرمتى .
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بدات المباراة بالنشيد الوطني ودقيقة صمت عن ارواح المكرمين ، وكان عرض رياضي لناشئي النادي ، ثم توالى على الكلام  كل من: لانا يوسف خداج ، رئيس بلدية كفرمتى فادي الغريب ، وسيرين شاهين الغريب باسم أهالي الراحلين. والقى رئيس نادي "كفرمتى" رضوان الذيب كلمة عدد فيها إنجازات النادي ووصف هذا اليوم بالمميز في حياة كفرمتى،  داعيا "فاعليات الجبل الى الاهتمام بالرياضة".
ثم تم توزيع الدروع على عائلات الراحلين ولاعبي  نادي "الصفاء" ، واقيمت مباراة استعراضية بين قدامى "كفرمتى" وقدامى "الصفاء". قاد المباراة وجدي خداج وحنين مرعي.
مثّل قدامى "الصفاء":  غسان ابو ذياب ، حسن أيوب،  نبيه الجردي ، وليد دحروج ، محمد أيوب،  محمد قصاص ،عصام بلوق ، وليد الميري ، رضا حسين ، محمد مرتضى ، نبيل شيخو ، بسام قصاص ، عبدالله حمصي ، دانيال الأعور، عبدالله سلامة ، حبيب قداح ،  ناصر خير الدين ، وشارك ايضا نجل اللاعب الدولي  موسى حجيج .
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