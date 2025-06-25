Advertisement

رياضة

بيولي يودع النصر رسميا

Lebanon 24
25-06-2025 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1382428-638864544751340432.jpg
Doc-P-1382428-638864544751340432.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، إنهاء تعاقده رسميا مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، بعد اتفاق الطرفين على فسخ العقد بالتراضي، قبل نهايته المقررة في صيف 2027.
Advertisement
 
وكان بيولي تولى تدريب الفريق مطلع موسم 2024-2025، خلفا للمدرب البرتغالي لويس كاسترو، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

إلا أن الفريق خرج من الموسم الماضي دون تحقيق أي بطولات، ما دفع إدارة النادي لاتخاذ قرار بإنهاء العلاقة مع المدرب الإيطالي.

وفي بيان رسمي، وجه النصر شكره لبيولي وطاقمه الفني على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.
 
وتشير التقارير إلى أن بيولي بات قريبا من تولي تدريب نادي فيورنتينا الإيطالي بدءا من موسم 2025-2026، حيث تم التوصل لاتفاق مبدئي بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة النصر خلال الأيام القادمة عن المدرب الجديد، وذلك استعدادا لانطلاق المعسكر التحضيري للموسم المقبل، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
عون تسلم دعوة رسمية لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
lebanon 24
25/06/2025 15:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يودع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يغادر الدولة بعد زيارة رسمية دامت يومين (الجزيرة)
lebanon 24
25/06/2025 15:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة رسمية لعون لزيارة بيلاروسيا
lebanon 24
25/06/2025 15:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون وجه دعوة رسمية إلى أمير الكويت لزيارة لبنان فوعد سمو الأمير بتلبيتها
lebanon 24
25/06/2025 15:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:25 | 2025-06-25
07:23 | 2025-06-25
06:21 | 2025-06-25
04:30 | 2025-06-25
04:00 | 2025-06-25
03:43 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24