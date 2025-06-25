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رياضة
بيولي يودع النصر رسميا
Lebanon 24
25-06-2025
|
06:12
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أعلن
نادي النصر السعودي
، اليوم الأربعاء، إنهاء تعاقده رسميا مع المدرب
الإيطالي
ستيفانو بيولي، بعد اتفاق الطرفين على فسخ العقد بالتراضي، قبل نهايته المقررة في صيف 2027.
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وكان بيولي تولى تدريب الفريق مطلع موسم 2024-2025، خلفا للمدرب
البرتغالي
لويس كاسترو، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.
إلا أن الفريق خرج من الموسم الماضي دون تحقيق أي بطولات، ما دفع
إدارة النادي
لاتخاذ قرار بإنهاء العلاقة مع المدرب الإيطالي.
وفي بيان رسمي، وجه النصر شكره لبيولي وطاقمه الفني على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.
وتشير التقارير إلى أن بيولي بات قريبا من تولي
تدريب نادي
فيورنتينا الإيطالي بدءا من موسم 2025-2026، حيث تم التوصل لاتفاق مبدئي بين الطرفين.
ومن المنتظر أن تعلن إدارة النصر خلال الأيام
القادمة
عن المدرب الجديد، وذلك استعدادا لانطلاق المعسكر التحضيري للموسم المقبل، بقيادة النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
. (روسيا اليوم)
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