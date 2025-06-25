بيولي يودع النصر رسميا

أعلن ، اليوم الأربعاء، إنهاء تعاقده رسميا مع المدرب ستيفانو بيولي، بعد اتفاق الطرفين على فسخ العقد بالتراضي، قبل نهايته المقررة في صيف 2027.

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وكان بيولي تولى تدريب الفريق مطلع موسم 2024-2025، خلفا للمدرب لويس كاسترو، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.



إلا أن الفريق خرج من الموسم الماضي دون تحقيق أي بطولات، ما دفع لاتخاذ قرار بإنهاء العلاقة مع المدرب الإيطالي.



وفي بيان رسمي، وجه النصر شكره لبيولي وطاقمه الفني على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن بيولي بات قريبا من تولي فيورنتينا الإيطالي بدءا من موسم 2025-2026، حيث تم التوصل لاتفاق مبدئي بين الطرفين.



ومن المنتظر أن تعلن إدارة النصر خلال الأيام عن المدرب الجديد، وذلك استعدادا لانطلاق المعسكر التحضيري للموسم المقبل، بقيادة النجم . (روسيا اليوم)