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رياضة

نادي الأنوار الجديدة قدم كأس المركز الثاني لبطولة الطائرة وقميص الفريق الى اوغست باخوس

Lebanon 24
25-06-2025 | 06:21
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زار وفدٌ من نادي الأنوار جديدة المتن برئاسة رئيسه جورج أسعد يزبك رئيس بلدية الجديدة - البوشرية – السد المحامي أوغست باخوس في مكتبه في مبنى المجلس البلدي.
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حضر الإجتماع عدد من أعضاء البلدية، رئيس الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف وزوجته رئيسة لجنة المرأة في إتحاد اللعبة السيدة باسكال القاصوف، أمين صندوق الاتحاد وأمين سر نادي الأنوار زياد يزبك، لاعبو فريق الكرة الطائرة والجهاز الفنّي، ومدير الفريق جورج جوزف يزبك.

وسلم يزبك وزملاؤه في إدارة النادي كأس المركز الثاني لبطولة لبنان بالكرة الطائرة الى المحامي باخوس، بعدما حل الأنوار وصيفا لنادي الشباب البترون البطل، إضافة الى قميص الفريق الرياضي التي حملت الرقم واحد.

وشكر يزبك، في كلمة مقتضبة المحامي باخوس الذي وقف الى جانب ناديه ودعمه في الأدوار النهائية للبطولة، متمنيا له التوفيق في المسؤوليات الجسيمة والمهام الكثيرة التي تنتظره خلال ست سنوات على رأس المجلس البلدي الجديد، واعداً بمزيد من الإنتصارات والإنجازات في المواسم المقبلة.

ورد باخوس شاكرا يزبك على مبادرته، واعدا بدوره بتقديم ما يلزم، وبحسب الإمكانيات والقدرات المُتاحة، من أجل دعم نادي الأنوار وشقيقه نادي الشبيبة البوشرية لكي يقدّما أقوى العروض الفنية ويعكسا صورة جميلة وبهية عن منطقتهما، ويُتوج أحدهما بلقب البطولة في الموسم المقبل.

أما القاصوف، فقدم لمحة موجزة عن بطولة الموسم الأخير، معتبرا إياها الأجمل والأقوى في المواسم الأخيرة لما شهدته من منافسات شديدة ومثيرة وصراع مشوق جدا على اللقب". وأكد "أن اللعبة بدأت باستعادة شعبيتها وأمجادها، ومشددا على أن الاتحاد لن يألو جهداً من أجل إعلاء شأن الكرة الطائرة اللبنانية محليا وعربيا وآسيويا".
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