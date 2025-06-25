السباق الاول لتسلق الهضبة في فالوغا الأحد

Advertisement

ينظم للسيارات والسياحة، بالتعاون مع بلدية فالوغا- الخلوات، السباق الأول لتسلق الهضبة في الأحد الواقع فيه 29 حزيران.ويندرج السباق في اطار المرحلة الأولى من لتسلّق الهضبة لهذه السنة. ويعوز السباق الى فالوغا بعد غياب عدة سنوات لتهدر محركات السيارات من جديد في منافسة ضارية بين السائقين المشاركين.وسيقام الفحص التقني والتدقيق الاداري في مقر النادي المنظم بالكسليك ابتداء من الساعة السادسة من مساء الخميس 26 حزيران.وسينطلق السباق عند الساعة العاشرة من .