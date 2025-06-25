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رياضة
السباق الاول لتسلق الهضبة في فالوغا الأحد
Lebanon 24
25-06-2025
|
07:23
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ينظم
النادي اللبناني
للسيارات والسياحة، بالتعاون مع بلدية فالوغا- الخلوات، السباق الأول لتسلق الهضبة في
فالوغا
الأحد الواقع فيه 29 حزيران.
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ويندرج السباق في اطار المرحلة الأولى من
بطولة لبنان
لتسلّق الهضبة لهذه السنة. ويعوز السباق الى فالوغا بعد غياب عدة سنوات لتهدر محركات السيارات من جديد في منافسة ضارية بين السائقين المشاركين.
وسيقام الفحص التقني والتدقيق الاداري في مقر النادي المنظم بالكسليك ابتداء من الساعة السادسة من مساء الخميس 26 حزيران.
وسينطلق السباق عند الساعة العاشرة من
صباح الأحد
.
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