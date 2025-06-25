Advertisement

رياضة

السباق الاول لتسلق الهضبة في فالوغا الأحد

Lebanon 24
25-06-2025 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1382456-638864582753381627.png
Doc-P-1382456-638864582753381627.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة، بالتعاون مع بلدية فالوغا- الخلوات، السباق الأول لتسلق الهضبة في فالوغا الأحد الواقع فيه 29 حزيران.
Advertisement

ويندرج السباق في اطار المرحلة الأولى من بطولة لبنان لتسلّق الهضبة لهذه السنة. ويعوز السباق الى فالوغا بعد غياب عدة سنوات لتهدر محركات السيارات من جديد في منافسة ضارية بين السائقين المشاركين.

وسيقام الفحص التقني والتدقيق الاداري في مقر النادي المنظم بالكسليك ابتداء من الساعة السادسة من مساء الخميس 26 حزيران.

وسينطلق السباق عند الساعة العاشرة من صباح الأحد.
مواضيع ذات صلة
كارثة خلال رحلة تسلق.. دب أسقط رجلا عن الجبل
lebanon 24
25/06/2025 17:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حاول تسلّق السور... شاب مغرم بحفيدة ترامب يتسلل إلى القصر!
lebanon 24
25/06/2025 17:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هربا من الكلاب.. دب تسلّق شجرة! (فيديو)
lebanon 24
25/06/2025 17:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في جنوب هضبة الجولان لتسلل طائرات مسيّرة
lebanon 24
25/06/2025 17:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:11 | 2025-06-25
07:25 | 2025-06-25
06:21 | 2025-06-25
06:12 | 2025-06-25
04:30 | 2025-06-25
04:00 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24