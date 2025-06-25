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رياضة

إتحاد كرة الطاولة يُعفي أندية متضررة من رسم الإشتراك السنوي

Lebanon 24
25-06-2025 | 07:25
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عقدت الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني لكرة الطاولة اجتماعها الدوري في المقر الجديد للاتحاد في الدورة – البوشرية، واتخذت المقررات الآتية:
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"أخذ العلم بمشاركة رئيس الاتحاد د. بيار هاني والأمين العام طوني فرسان باجتماعات الاتحاد الدولي على هامش بطولة العالم 2025 التي استضافتها دولة قطر في الدوحة وبانتخابات رئيس الاتحاد الدولي، وما رافقها من إشكالات.

تهنئة رئيس الاتحاد السابق جورج كوبلي لإعادة انتخابه عضوا في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي.

تهنئة عضو الاتحاد السابقة ريتا بصيبص على إعادة انتخابها كرئيسة للجنة المعدات في الاتحاد الدولي.

تهنئة الحكم الدولي ربيع المل (شارة زرقاء) المرشح للشارة الذهبية لإدارته فعاليات البطولة حتى الأدوار النهائية.

تهنئة السيد روك حكيم لمشاركته في إعداد وتنظيم بطولة العالم، وهو كان ضمن الفريق الذي عمل لإعداد وتنظيم البطولة التي تكللت بالنجاح.

إعفاء 11 ناديا تضرّرت كلّيا أو جزئيا من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان من رسم الاشتراك السنوي للعام 2025، والأندية هي: نادي الصرفند – الطلائع انصارية – الأهلي الخيام – بلاط مرجعيون – نادي التجمع العاملي يحمر – الشعلة برج الملوك – البراعم النبطية – الشبيبة مرجعيون – المبرة الخيام – الحجير ميس الجبل – الرسالة برج البراجنة.

 

أخذ العلم باستكمال إعداد القاعات الرياضية التي ستستُخدم لإقامة البطولات وتمارين المنتخبات في كل المحافظات والقاعات، وهي:

- الشمال: شاريتيه دار النور

- جبل لبنان: نادي الادب والرياضة – كفرشيما، ونادي الفادي الأقدس – الفنار (لتمارين المنتخب)

- البقاع: نادي الجواد - علي النهري

- بيروت: وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية في وزارة التربية

- الجنوب: نادي الشباب - حارة صيدا ونادي روم - جزين (لتمارين المنتخب)

- النبطية: مجمع الفنيق أنصار الرياضي، وقاعة الكوثر الرياضية الدولية (بيروت) للدورات المركزية والدولية.

المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين ودورة الألعاب الإسلامية في السعودية، وقد تم دعوة اللاعبين واللاعبات لإجراء تصنيف في ما بينهم لاختيار لاعب ولاعبة لكلّ من الدورتَين المذكورتَين".

 
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