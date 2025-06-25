رونالدو يحسم مستقبله مع النصر السعودي

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حسم النجم قراره بتجديد عقده مع ، ليستمر في صفوف الفريق لموسم إضافي على الأقل، وسط ترقّب كبير من جماهير "العالمي".وينتهي عقد الحالي مع النصر في 30 حزيران الجاري، وقد شهدت مفاوضات التجديد بعض التوتر خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تشهد انفراجة مع استجابة النادي لعدد من طلبات اللاعب، لا سيما على المستوى الفني.وكشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن رونالدو يستعد لتوقيع عقد جديد مع النصر، حيث تتم مراجعة الوثائق الرسمية حالياً.وأوضح رومانو أن تفاصيل العقد الجديد ما زالت قيد ، مشيراً إلى وجود خيار لتمديد الصفقة لعام أو عامين إضافيين، مع إمكانية الاستمرار حتى حزيران 2027 إذا رغب اللاعب بذلك.وإذا تم الاتفاق على عقد يمتد حتى 2027، فمن المتوقع أن يُنهي رونالدو مسيرته الكروية بقميص النصر، إذ سيبلغ حينها 42 عاماً.ويُعد رونالدو، الحائز على خمس كرات ذهبية، أبرز الأسماء في ، لكنه لم ينجح حتى الآن في التتويج بأي لقب محلي أو قاري منذ انضمامه إلى الفريق في كانون الأول 2022، باستثناء التتويج بلقب كأس للأندية العربية الأبطال في عام 2023.