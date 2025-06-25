Advertisement

رياضة

رونالدو يحسم مستقبله مع النصر السعودي

Lebanon 24
25-06-2025 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1382664-638864853658505535.jpg
Doc-P-1382664-638864853658505535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قراره بتجديد عقده مع نادي النصر السعودي، ليستمر في صفوف الفريق لموسم إضافي على الأقل، وسط ترقّب كبير من جماهير "العالمي".
Advertisement

وينتهي عقد رونالدو الحالي مع النصر في 30 حزيران الجاري، وقد شهدت مفاوضات التجديد بعض التوتر خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تشهد انفراجة مع استجابة النادي لعدد من طلبات اللاعب، لا سيما على المستوى الفني.

وكشف الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن رونالدو يستعد لتوقيع عقد جديد مع النصر، حيث تتم مراجعة الوثائق الرسمية حالياً.

وأوضح رومانو أن تفاصيل العقد الجديد ما زالت قيد النقاش، مشيراً إلى وجود خيار لتمديد الصفقة لعام أو عامين إضافيين، مع إمكانية الاستمرار حتى حزيران 2027 إذا رغب اللاعب بذلك.

وإذا تم الاتفاق على عقد يمتد حتى 2027، فمن المتوقع أن يُنهي رونالدو مسيرته الكروية بقميص النصر، إذ سيبلغ حينها 42 عاماً.

ويُعد رونالدو، الحائز على خمس كرات ذهبية، أبرز الأسماء في دوري روشن السعودي، لكنه لم ينجح حتى الآن في التتويج بأي لقب محلي أو قاري منذ انضمامه إلى الفريق في كانون الأول 2022، باستثناء التتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في عام 2023.
مواضيع ذات صلة
تطورات حاسمة في مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر
lebanon 24
26/06/2025 01:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نائل العيناوي يحسم مستقبله مع منتخب المغرب
lebanon 24
26/06/2025 01:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
صحافيّ يُفجّر مفاجأة: رونالدو ليس سعيداً مع النصر
lebanon 24
26/06/2025 01:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي السعودي يحسم المعركة
lebanon 24
26/06/2025 01:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:49 | 2025-06-25
13:36 | 2025-06-25
11:30 | 2025-06-25
10:11 | 2025-06-25
07:25 | 2025-06-25
07:23 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24