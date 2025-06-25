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رياضة
الرياضي بيروت يحسم التأهل إلى نهائي بطولة لبنان لكرة السلة
Lebanon 24
25-06-2025
|
16:49
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حجز
النادي الرياضي
بيروت
، حامل اللقب، بطاقة العبور إلى الدور النهائي من
بطولة لبنان
لكرة السلة لنوادي الدرجة الأولى للرجال، بعدما حسم سلسلة نصف النهائي (فاينال فور) أمام ضيفه هومنتمن بيروت،
بطل لبنان
لعام 2017، بثلاثة انتصارات متتالية من أصل خمس مباريات ممكنة.
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وجاء الفوز الحاسم للرياضي مساء اليوم بنتيجة ساحقة بلغت 104 - 72، في المواجهة التي احتضنتها قاعة
صائب سلام
في
المنارة
.
ويُسجل هذا التأهل الرقم 23 في تاريخ الرياضي للدور النهائي للبطولة، والـ11 على التوالي، منذ اعتماد الصيغة الحالية للبطولة.
وسيواجه الرياضي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، الفائز من السلسلة الثانية لنصف النهائي، التي تجمع بيروت فيرست كلوب بالحكمة بيروت، حيث يتعادل الفريقان حالياً (1 - 1). ومن المقرر أن تُقام المباراة الثالثة بينهما عند الساعة 9:45 من مساء الجمعة المقبل، في مجمع
الشياح
الرياضي البلدي، المُعتمد أرضاً لبيروت.
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