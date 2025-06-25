الرياضي بيروت يحسم التأهل إلى نهائي بطولة لبنان لكرة السلة

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حجز ، حامل اللقب، بطاقة العبور إلى الدور النهائي من لكرة السلة لنوادي الدرجة الأولى للرجال، بعدما حسم سلسلة نصف النهائي (فاينال فور) أمام ضيفه هومنتمن بيروت، لعام 2017، بثلاثة انتصارات متتالية من أصل خمس مباريات ممكنة.وجاء الفوز الحاسم للرياضي مساء اليوم بنتيجة ساحقة بلغت 104 - 72، في المواجهة التي احتضنتها قاعة في .ويُسجل هذا التأهل الرقم 23 في تاريخ الرياضي للدور النهائي للبطولة، والـ11 على التوالي، منذ اعتماد الصيغة الحالية للبطولة.وسيواجه الرياضي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، الفائز من السلسلة الثانية لنصف النهائي، التي تجمع بيروت فيرست كلوب بالحكمة بيروت، حيث يتعادل الفريقان حالياً (1 - 1). ومن المقرر أن تُقام المباراة الثالثة بينهما عند الساعة 9:45 من مساء الجمعة المقبل، في مجمع الرياضي البلدي، المُعتمد أرضاً لبيروت.