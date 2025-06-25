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رياضة
ألونسو يوجّه رسالة حازمة لمبابي وفينيسيوس: الدفاع ليس خيارًا
Lebanon 24
25-06-2025
|
23:24
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وجّه شابي ألونسو،
المدير الفني
لريال
مدريد
، تحذيرًا واضحًا لنجوم الخط الأمامي في الفريق، وفي مقدمتهم الفرنسي
كيليان مبابي
والبرازيلي فينيسيوس
جونيور
، بضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي في الجولة الثالثة من
كأس العالم للأندية.
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وكان
ريال مدريد
، بقيادة كارلو أنشيلوتي حينها، قد أنهى الموسم بلا ألقاب كبرى، وسط انتقادات طالت أداء بعض المهاجمين وتراجعهم في المهام الدفاعية، وهي ملاحظة لمّح إليها أنشيلوتي في أكثر من مناسبة دون أن يسمي أحدًا.
اليوم، يبدو أن ألونسو عازم على تصحيح المسار، حتى لو استدعى الأمر فرض انضباط أكبر على أسماء ثقيلة في خط المقدمة.
وقال ألونسو في
مؤتمر صحفي
: "ما أنا واثق منه هو أننا نحتاج ونرغب في أن يدافع الجميع. يجب أن يشارك اللاعبون الـ11 على أرضية الملعب في المهام الدفاعية".
وأضاف: "يجب أن يكونوا قريبين من بعضهم البعض، ويجب أن يعرفوا كيف نريد أن نضغط، ومن دون ذلك ستصبح الأمور معقدة للغاية".
وأردف مدرب باير ليفركوزن الألماني السابق: "فينيسيوس، جود بيلينغهام، فيديريكو فالفيردي،
كيليان
، كل من في الخط الأمامي، وعلى الدفاع أن يتقدم أيضا".
ويواجه
الفريق الملكي
سالزبورغ في فيلادلفيا، الخميس، ضمن
الجولة الأخيرة
من دور المجموعات في المجموعة الثامنة، ويسعى لحسم الصدارة لكنه سيخوض اللقاء في غياب مبابي. (سكاي نيوز)
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