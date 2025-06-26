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من سخرية تاريخية إلى علامة تجارية، تحوّل شعار "يا شباب، إنه " إلى مادة فخر واحتفال لجماهير نادي شمال ، بعد فوز فريقهم بلقب على حساب في نهائي مثير شهد نهاية انتظار دام 17 عامًا دون أي تتويج كبير.ففي مباراة احتضنتها مدينة بلباو الشهر الماضي، تمكن توتنهام من انتزاع فوز ثمين بهدف دون رد على حساب ، ليحصد أول لقب كبير له منذ عام 2008، ويضمن رسميًا عودته إلى في الموسم المقبل، رغم التغيير الفني الذي سيشهد قيادة توماس للفريق خلفًا لأنجي بوستيكوغلو.العبارة الشهيرة "يا شباب، إنه توتنهام" التي يُنسب قولها إلى المدرب الأسطوري السير أليكس فيرغسون كمحاولة لبثّ الثقة في لاعبيه قبل مواجهة السبيرز، لطالما ارتبطت بصورة نمطية عن هشاشة الفريق في لحظات الحسم. وقد أصبحت تُردد بسخرية من جانب جماهير الخصوم طوال السنوات الماضية التي غابت فيها الألقاب عن خزائن النادي.لكن هذا الانتصار قلب المعادلة، إذ قرر توتنهام تملك العبارة وتحويلها إلى رمز للاستهزاء بالماضي والاحتفاء بالحاضر. فظهرت المنتجات الرسمية للنادي، من قمصان وهوديات، مطرزة بتلك الجملة، ليُعاد تعريفها كوسم نصر لا تقليل.مشجعو كانوا قد أعدوا قمصانًا مطبوعة بالشعار نفسه احتفالًا مرتقبًا بفوز متوقع، لكن السيناريو انعكس. وفي مشهد يحمل طابع المفارقة، استغل توتنهام النتيجة ليحوّل شعارًا استُخدم ضده إلى أداة تسويقية، لقيت ترحيبًا واسعًا بين جماهيره.وقد كتب أحدهم على وسائل التواصل: "يا له من رد مثالي... لقد استحوذنا على السخرية"، بينما قال آخر مازحًا: "النص صغير جدًا على القميص... إذا كنا سنستخدمه، فلنفعلها بكل فخر!".الأسطورة فيرغسون، الذي حضر النهائي في بلباو إلى جانب جيم راتكليف وأفرام غليزر، بدا منزعجًا في أعقاب الهزيمة، بحسب لقطات تداولها المشجعون، وهو ما زاد من مرارة الموسم السيئ لليونايتد، الذي أنهى الدوري في عشر.وهكذا، أصبح الشعار الذي كان يُقال بقصد التقليل، شعارًا يُباع الآن على قمصان توتنهام... وبلغة الجماهير: "يا شباب، إنه توتنهام... البطل الجديد لأوروبا". (daily mail)