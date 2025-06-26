الهيمنة البرازيلية تتواصل في مونديال الأندية 2025: رباعي السامبا يحقق العلامة الكاملة

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أنهى فريق فلومينيسي المهمة بنجاح، بعد تعادل سلبي حاسم مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويخطف بطاقة التأهل كثاني المجموعة السادسة خلف بوروسيا دورتموند الألماني.وكان الفريق البرازيلي قد افتتح مشواره بتعادل مع دورتموند، قبل فوز لافت 4-2 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.، كان بوتافوغو أول المتأهلين البرازيليين، بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية بـ6 نقاط، خلف بفارق الأهداف فقط.بوتافوغو بدأ مشواره بفوز على سياتل ساوندرز، ثم هزم في لقاء مثير، قبل أن يخسر أمام أتلتيكو بهدف وحيد في الجولة الأخيرة.أما بالميراس، فتصدر مجموعته الأولى بـ5 نقاط، متقدمًا على إنتر ميامي الأميركي بفارق الأهداف. وجاء تأهله بعد تعادل مع بورتو، وفوز مهم على الأهلي المصري، وتعادل مثير 2-2 مع ميامي.واستكمل فلامنغو التفوق البرازيلي بتصدره المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، متفوقًا على تشيلسي الإنجليزي بفارق نقطة.حقق الفريق انتصارين متتاليين على الترجي وتشيلسي، ثم تعادل في الجولة الأخيرة مع لوس أنجلوس إف سي. (العين)