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رياضة

الهيمنة البرازيلية تتواصل في مونديال الأندية 2025: رباعي السامبا يحقق العلامة الكاملة

Lebanon 24
26-06-2025 | 04:35
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فرضت الأندية البرازيلية سيطرتها الكاملة على دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة، بعدما نجحت الفرق الأربعة الممثلة للكرة البرازيلية في التأهل إلى دور الـ16، محققة نسبة تأهل بلغت 100%.
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الرباعي البرازيلي يضرب بقوة
أنهى فريق فلومينيسي المهمة بنجاح، بعد تعادل سلبي حاسم مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويخطف بطاقة التأهل كثاني المجموعة السادسة خلف بوروسيا دورتموند الألماني.
وكان الفريق البرازيلي قد افتتح مشواره بتعادل مع دورتموند، قبل فوز لافت 4-2 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

من جهته، كان بوتافوغو أول المتأهلين البرازيليين، بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية بـ6 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي بفارق الأهداف فقط.
بوتافوغو بدأ مشواره بفوز على سياتل ساوندرز، ثم هزم سان جيرمان في لقاء مثير، قبل أن يخسر أمام أتلتيكو مدريد بهدف وحيد في الجولة الأخيرة.

أما بالميراس، فتصدر مجموعته الأولى بـ5 نقاط، متقدمًا على إنتر ميامي الأميركي بفارق الأهداف. وجاء تأهله بعد تعادل مع بورتو، وفوز مهم على الأهلي المصري، وتعادل مثير 2-2 مع ميامي.

واستكمل فلامنغو التفوق البرازيلي بتصدره المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، متفوقًا على تشيلسي الإنجليزي بفارق نقطة.
حقق الفريق انتصارين متتاليين على الترجي التونسي وتشيلسي، ثم تعادل في الجولة الأخيرة مع لوس أنجلوس إف سي. (العين)
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