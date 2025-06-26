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رياضة

رونالدو يعلن الاستمرار في السعودية

Lebanon 24
26-06-2025 | 10:57
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أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، الخميس، تجديد عقد قائده الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ليستمر بذلك مع "العالمي" في الموسم المقبل.
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ونشر نادي النصر عبر حساباته الرسمية مقطع فيديو ظهر فيه رونالدو حيث وجه رسالة لجماهير النصر قال فيها: "النصر إلى الأبد".
 
ولم يعلن النصر عن قيمة أو مدة العقد، ولكنه تقارير إعلامية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن رونالدو سيجدد عقده مع النصر حتى صيف 2026 مع إمكانية تجديد العقد حتى 2027 ،إذا ما قرر اللاعب الاستمرار في الملاعب بعد كأس العالم 2026. (سكاي نيوز عربية)
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