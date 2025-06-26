رونالدو يعلن الاستمرار في السعودية

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ونشر عبر حساباته الرسمية مقطع فيديو ظهر فيه حيث وجه رسالة لجماهير النصر قال فيها: "النصر إلى الأبد". أعلن ، الخميس، تجديد عقد قائده الأسطورة ليستمر بذلك مع "العالمي" في الموسم المقبل.ونشر عبر حساباته الرسمية مقطع فيديو ظهر فيه حيث وجه رسالة لجماهير النصر قال فيها: "النصر إلى الأبد".

ولم يعلن النصر عن قيمة أو مدة العقد، ولكنه تقارير إعلامية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن رونالدو سيجدد عقده مع النصر حتى صيف 2026 مع إمكانية تجديد العقد حتى 2027 ،إذا ما قرر اللاعب الاستمرار في الملاعب بعد 2026. (سكاي نيوز عربية)