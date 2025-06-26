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رياضة

ألونسو للاعبي ريال مدريد: نحتاج ونرغب في أنّ يدافع الجميع

Lebanon 24
26-06-2025 | 12:49
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طالب تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني، نجوم فريقه الهجوميين، بمن فيهم البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي، بضرورة الالتزام بالمهام الدفاعية. 
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وقال ألونسو في مؤتمر صحافي عشية مواجهة سالزبورغ النمساوي في الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية بكرة القدم: "ما أنا واثق منه هو أننا نحتاج ونرغب في أن يدافع الجميع. يجب أن يشارك اللاعبون الـ11 على أرضية الملعب في المهام الدفاعية".

وأضاف: "يجب أن يكونوا قريبين من بعضهم البعض، ويجب أن يعرفوا كيف نريد أن نضغط، ومن دون ذلك، ستصبح الأمور معقدة للغاية". (العربية)

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