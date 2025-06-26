فيديو لمباراة غريبة.. الشرطة اقتحمت ملعباً واعتقلت الحكم!

شهدت مباراة كرة قدم جرت في توقفا مفاجئا وغير متوقع، عندما اقتحم عدد من ضباط الشرطة الملعب وهم يرتدون سترات واقية من الرصاص، وألقوا القبض على الحكم.



وأظهرت لقطات فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، الحكم إيدرسون كارلوس وهو يشهر إنذارا أصفر إثر تدخل عنيف بين اللاعبين، بينما كان الجمهور يصرخ ويطلق أصوات الطبول في الخلفية.



وبعد لحظات قليلة، ظهرت مجموعة من الضباط وهم يرتدون زي حماية ويقتربون بهدوء من خلف الحكم قبل أن يعتقلوه بسرعة. (روسيا اليوم)