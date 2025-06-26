بطولة لبنان: فوز الحكمة على التضامن وتعادل الصفاء والنجمة

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(الوكالة الوطنية)

تعادل الصفاء الوصيف والنجمة 3-3، في المباراة التي اجريت بينهما في ستاد مدينة كميل شمعون الرياضية، في المرحلة ال11 من التصفية النهائية لأوائل الدوري العام اللبناني ال65 "مجموعة الصدارة".سجل للصفاء ملكي (16)، ورودني مايكل (45+6) وياسين السامية (64). وسجل للنجمة مهدي (26)، وابو بكر توريه (40) وفضل عنتر (74).وعلى ملعب نادي على طريق ، فاز على التضامن صور 3 - 1.سجل للحكمة بافا ديوب (6) ويورغو الحداد (82 من "بنالتي") ودانيال بو فخر (78). وللتضامن بلال نجدي (50).