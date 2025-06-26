Advertisement

رياضة

بطولة لبنان: فوز الحكمة على التضامن وتعادل الصفاء والنجمة

Lebanon 24
26-06-2025 | 14:28
A-
A+
Doc-P-1383141-638865702075871254.jpeg
Doc-P-1383141-638865702075871254.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعادل الصفاء الوصيف والنجمة 3-3، في المباراة التي اجريت بينهما في ستاد مدينة كميل شمعون الرياضية، في المرحلة ال11 من التصفية النهائية لأوائل الدوري العام اللبناني ال65 لكرة القدم "مجموعة الصدارة".
Advertisement

سجل للصفاء جورج ملكي (16)، ورودني مايكل (45+6) وياسين السامية (64). وسجل للنجمة مهدي الزين (26)، وابو بكر توريه (40) وفضل عنتر (74).

وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، فاز الحكمة على التضامن صور 3 - 1.

سجل للحكمة بافا ديوب (6) ويورغو الحداد (82 من "بنالتي") ودانيال بو فخر (78). وللتضامن بلال نجدي (50).
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
تعادل الصفاء والعهد في "سداسية الأوائل"
lebanon 24
27/06/2025 02:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بأربعة أهداف… الصفاء ينتزع الصدارة من بوابة الحكمة
lebanon 24
27/06/2025 02:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكمة يفوز على بيروت بنتيجة 91-84 ويعادل السلسلة نصف النهائية 1-1 في "ديكاتلون" بطولة لبنان لكرة السلة
lebanon 24
27/06/2025 02:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز تجمع شباب بعلبك على الغازية وتعادل البرج والعباسية
lebanon 24
27/06/2025 02:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:16 | 2025-06-26
14:13 | 2025-06-26
12:49 | 2025-06-26
11:42 | 2025-06-26
10:57 | 2025-06-26
09:26 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24