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رياضة
حفيد موسوليني يعود إلى "لاتسيو"
Lebanon 24
26-06-2025
|
15:16
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استعاد
نادي لاتسيو
اللاعب رومانو بينيتو فلورياني موسوليني، حفيد
بينيتو موسوليني
، للموسم المقبل، وذلك بعد أن لعب هذا الموسم على سبيل الإعارة في صفوف فريق جوفي ستابيا، الذي ينافس في
دوري
الدرجة الثانية
الإيطالي
.
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وقال نادي جوفي ستابيا في بيان رسمي: "لقد فعّل نادي
لاتسيو
حق إعادة الشراء، كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الموقعة الموسم الماضي، ويشكر النادي رومانو على احترافيته، والتزامه، وتعلقه بقميص الفريق طوال الموسم". (الامارات 24)
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