حفيد موسوليني يعود إلى "لاتسيو"

استعاد اللاعب رومانو بينيتو فلورياني موسوليني، حفيد ، للموسم المقبل، وذلك بعد أن لعب هذا الموسم على سبيل الإعارة في صفوف فريق جوفي ستابيا، الذي ينافس في الدرجة الثانية .

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وقال نادي جوفي ستابيا في بيان رسمي: "لقد فعّل نادي حق إعادة الشراء، كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الموقعة الموسم الماضي، ويشكر النادي رومانو على احترافيته، والتزامه، وتعلقه بقميص الفريق طوال الموسم". (الامارات 24)