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رياضة

حفيد موسوليني يعود إلى "لاتسيو"

Lebanon 24
26-06-2025 | 15:16
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استعاد نادي لاتسيو اللاعب رومانو بينيتو فلورياني موسوليني، حفيد بينيتو موسوليني، للموسم المقبل، وذلك بعد أن لعب هذا الموسم على سبيل الإعارة في صفوف فريق جوفي ستابيا، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.
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وقال نادي جوفي ستابيا في بيان رسمي: "لقد فعّل نادي لاتسيو حق إعادة الشراء، كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الموقعة الموسم الماضي، ويشكر النادي رومانو على احترافيته، والتزامه، وتعلقه بقميص الفريق طوال الموسم". (الامارات 24)
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