قبل كأس العالم 2026.. أنشيلوتي يُوجّه رسالة إلى نيمار

اعتبر مدرب أن "لاعب مهمّ للغاية"، وحثّه على "الاستعداد بشكل جيّد" لكأس العالم 2026.

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وقال المدرب في مقابلة مع اتحاد أميركا الجنوبية : "يجب أنّ يستعدّ بشكلٍ جيّد ولديه الوقت الكافي للقيام بذلك. إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا في ما يتعلق بكأس العالم". (العربية)