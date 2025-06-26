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رياضة

قبل كأس العالم 2026.. أنشيلوتي يُوجّه رسالة إلى نيمار

Lebanon 24
26-06-2025 | 23:00
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اعتبر مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي أن نيمار "لاعب مهمّ للغاية"، وحثّه على "الاستعداد بشكل جيّد" لكأس العالم 2026.
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وقال المدرب الإيطالي في مقابلة مع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم: "يجب أنّ يستعدّ بشكلٍ جيّد ولديه الوقت الكافي للقيام بذلك. إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا في ما يتعلق بكأس العالم". (العربية)
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