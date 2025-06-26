Advertisement

رياضة

ريال مدريد والهلال إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025

Lebanon 24
26-06-2025 | 23:18
A-
A+
Doc-P-1383263-638866020208751327.png
Doc-P-1383263-638866020208751327.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تغلّب نادي الهلال السعودي على نادي باتشوكا المكسيكي بهدفين نظيفين، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب "جيوديس بارك"، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
Advertisement

وجاء هدفا فريق "الأزرق الهلالي" عن طريق سالم الدوسري وماركوس ليوناردو في الدقيقتين 22 و90+.

في الجولة ذاتها، فاز نادي ريال مدريد الإسباني على منافسه ريد بل زالتسبورغ بثلاثية، في مباراة احتضنها ملعب "إل بي فيلد".

بهذه النتائج، احتل فريق "الميرنغي" المركز الأول على سلم ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط ونادي الهلال المركز الثاني بـ5 نقاط.

وبلغ نادي ريال مدريد ونظيره "الأزرق الهلالي" دور الـ16 في البطولة المقامة على أراضي الولايات المتحدة الأميركية.
مواضيع ذات صلة
إليكم مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس العالم للأندية
lebanon 24
27/06/2025 09:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد وعقدة كأس العالم للأندية: حلم الهيمنة العالمية يبدأ من الولايات المتحدة
lebanon 24
27/06/2025 09:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فينيسيوس جونيور يحذر من "مواجهة شاقة" أمام الهلال في كأس العالم للأندية
lebanon 24
27/06/2025 09:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24
كأس العالم للأندية.. فالفيردي يحرم الريال من 3 نقاط أمام الهلال
lebanon 24
27/06/2025 09:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2025-06-27
00:21 | 2025-06-27
23:00 | 2025-06-26
15:16 | 2025-06-26
14:28 | 2025-06-26
14:13 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24