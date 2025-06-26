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رياضة
ريال مدريد والهلال إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025
Lebanon 24
26-06-2025
|
23:18
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تغلّب نادي
الهلال السعودي
على نادي باتشوكا المكسيكي بهدفين نظيفين، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب "جيوديس بارك"، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة
كأس العالم للأندية
2025.
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وجاء هدفا فريق "الأزرق الهلالي" عن طريق سالم الدوسري وماركوس ليوناردو في الدقيقتين 22 و90+.
في الجولة ذاتها، فاز نادي
ريال مدريد الإسباني
على منافسه ريد بل زالتسبورغ بثلاثية، في مباراة احتضنها ملعب "إل بي فيلد".
بهذه النتائج، احتل فريق "الميرنغي" المركز الأول على سلم ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط ونادي
الهلال
المركز الثاني بـ5 نقاط.
وبلغ
نادي ريال مدريد
ونظيره "الأزرق الهلالي" دور الـ16 في البطولة المقامة على أراضي
الولايات المتحدة
الأميركية.
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