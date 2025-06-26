ريال مدريد والهلال إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025

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تغلّب نادي على نادي باتشوكا المكسيكي بهدفين نظيفين، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب "جيوديس بارك"، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة 2025.وجاء هدفا فريق "الأزرق الهلالي" عن طريق سالم الدوسري وماركوس ليوناردو في الدقيقتين 22 و90+.في الجولة ذاتها، فاز نادي على منافسه ريد بل زالتسبورغ بثلاثية، في مباراة احتضنها ملعب "إل بي فيلد".بهذه النتائج، احتل فريق "الميرنغي" المركز الأول على سلم ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط ونادي المركز الثاني بـ5 نقاط.وبلغ ونظيره "الأزرق الهلالي" دور الـ16 في البطولة المقامة على أراضي الأميركية.