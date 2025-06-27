السيتي يسحق اليوفي

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وجاءت خماسية السيتي عن طريق ، (هدف عكسي)، ، فيل فودين وسافينيو، في الدقائق 9، 26، 52، 69 و75.وسجل تيون كومبينرز ودوشان فلاهوفيتش هدفي اليوفي في الدقيقتين 11 و84.ورفع سيتي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول بالمجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.