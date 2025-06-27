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رياضة

السيتي يسحق اليوفي

Lebanon 24
27-06-2025 | 00:21
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حافظ مانشستر سيتي على العلامة الكاملة مع نهاية دور المجموعات في كأس العالم للأندية، بفوزه العريض على يوفنتوس بنتيجة 5-2 يوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة.
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وجاءت خماسية السيتي عن طريق جيريمي دوكو، بيير كالولو (هدف عكسي)، إيرلينغ هالاند، فيل فودين وسافينيو، في الدقائق 9، 26، 52، 69 و75.
 
وسجل تيون كومبينرز ودوشان فلاهوفيتش هدفي اليوفي في الدقيقتين 11 و84.
 
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول بالمجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.
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