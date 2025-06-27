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رياضة

التصفيات الجامايكية المؤهلة الى مونديال اليابان.. فوز سهل لبرايس

Lebanon 24
27-06-2025 | 03:53
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افتتحت أسطورة سباقات السرعة شيلي آن فريزر برايس، مشاركتها الأخيرة في التصفيات الجامايكية المؤهلة الى مونديال اليابان في أيلول  المقبل، بفوز مريح في الدور الاول لسباق 100 م.
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وقطعت برايس البالغة من العمر 38 عاما، المسافة بزمن 11.33 ثانية، وهو خامس أسرع زمن في التصفيات قبل نصف النهائي والنهائي الجمعة.

وأكدت فرايزر برايس، الحائزة على 8 ميداليات أولمبية بينها 3 ذهبية (اثنتان في 100 م وواحدة في التتابع 4 مرات 100 م) و10 ميداليات ذهبية في بطولة العالم، أن لقاء هذا الأسبوع سيكون ظهورها الأخير في التصفيات الجامايكية قبل اعتزالها.
 
وتُفيد التقارير بأن العداءة المخضرمة تخطط لإسدال الستار على مسيرتها الاحترافية المتألقة في نهاية موسم 2025، وتسعى للتواجد مع المنتخب الجامايكي في بطولة العالم في طوكيو في أيلول.

وقالت فرايزر: "خلال اليومين المقبلين، ستكون هذه آخر مشاركة لي في الملعب الوطني".

وأضافت: "بصراحة، إنها واحدة من تلك اللحظات التي أتطلع إليها بشوق... فليس لدي ما أخسره، بل كل ما أكسبه".

وتفوقت الخميس بسهولة على كارليتا برنارد وكيمبا نيلسون.

وسجلت شيريكا جاكسون، بطلة العالم الحالية في سباق 200 م، أسرع زمن في التصفيات 11.2 ثانية، متقدمة بفارق ضئيل على تيا كلايتون (11.21 ث) التي كانت أسرع بفارق ضئيل من شقيقتها التوأم تينا كلايتون (11.27 ث).

وحلت جوديان وليامز في المركز الرابع بزمن 11.31 ث. (كووورة)
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