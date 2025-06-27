التصفيات الجامايكية المؤهلة الى مونديال اليابان.. فوز سهل لبرايس

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افتتحت أسطورة سباقات السرعة آن فريزر ، مشاركتها الأخيرة في التصفيات الجامايكية المؤهلة الى مونديال في أيلول المقبل، بفوز مريح في الدور الاول لسباق 100 م.وقطعت برايس البالغة من العمر 38 عاما، المسافة بزمن 11.33 ثانية، وهو خامس أسرع زمن في التصفيات قبل نصف النهائي والنهائي الجمعة.وأكدت برايس، الحائزة على 8 ميداليات أولمبية بينها 3 ذهبية (اثنتان في 100 م وواحدة في التتابع 4 مرات 100 م) و10 ميداليات ذهبية في ، أن لقاء هذا الأسبوع سيكون ظهورها الأخير في التصفيات الجامايكية قبل اعتزالها.وتُفيد التقارير بأن العداءة المخضرمة تخطط لإسدال الستار على مسيرتها الاحترافية المتألقة في نهاية موسم 2025، وتسعى للتواجد مع المنتخب الجامايكي في بطولة العالم في في أيلول.وقالت فرايزر: "خلال اليومين المقبلين، ستكون هذه آخر مشاركة لي في ".وأضافت: "بصراحة، إنها واحدة من تلك اللحظات التي أتطلع إليها بشوق... فليس لدي ما أخسره، بل كل ما أكسبه".وتفوقت الخميس بسهولة على كارليتا برنارد وكيمبا .وسجلت شيريكا ، بطلة العالم الحالية في سباق 200 م، أسرع زمن في التصفيات 11.2 ثانية، متقدمة بفارق ضئيل على تيا (11.21 ث) التي كانت أسرع بفارق ضئيل من شقيقتها التوأم تينا كلايتون (11.27 ث).وحلت جوديان في المركز الرابع بزمن 11.31 ث. (كووورة)