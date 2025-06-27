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رياضة

ليستر سيتي يطرد فان نيستلروي

Lebanon 24
27-06-2025 | 09:04
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أعلن نادي ليستر سيتي اليوم الجمعة، رسميا انفصاله عن مدربه الهولندي رود فان نيستلروي عقب هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
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وذكر ليستر سيتي في بيان نشره على موقعه: "اتفق نادي ليستر سيتي ورود فان نيستلروي على إنهاء عقد رود مع النادي كمدير فني للفريق الأول بشكل فوري".

وأضاف: "أشرف رود على فترة صعبة للنادي، منذ تعيينه في كانون الثاني 2024.. تولى رود منصبه باحترافية ونزاهة والتزام واضح بأهدافنا، بما في ذلك من خلال دمج العديد من اللاعبين الواعدين من أكاديمية النادي في أجواء الفريق الأول".

وأشار البيان إلى "احترام وتقدير الجميع في النادي لرود على تفانيه وعمله الدؤوب، مع أطيب تمنياتنا له بالتوفيق في المستقبل". (روسيا اليوم)


 
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