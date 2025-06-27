ليستر سيتي يطرد فان نيستلروي

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أعلن اليوم الجمعة، رسميا انفصاله عن مدربه عقب هبوط الفريق من .وذكر في بيان نشره على موقعه: "اتفق سيتي ورود على إنهاء عقد رود مع النادي كمدير فني للفريق الأول بشكل فوري".وأضاف: "أشرف رود على فترة صعبة للنادي، منذ تعيينه في كانون الثاني 2024.. تولى رود منصبه باحترافية ونزاهة والتزام واضح بأهدافنا، بما في ذلك من خلال دمج العديد من اللاعبين الواعدين من النادي في أجواء الفريق الأول".وأشار البيان إلى "احترام وتقدير الجميع في النادي لرود على تفانيه وعمله الدؤوب، مع أطيب تمنياتنا له بالتوفيق في ". (روسيا اليوم)