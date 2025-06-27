26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ليستر سيتي يطرد فان نيستلروي
Lebanon 24
27-06-2025
|
09:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
نادي ليستر سيتي
اليوم الجمعة، رسميا انفصاله عن مدربه
الهولندي
رود فان نيستلروي
عقب هبوط الفريق من
الدوري الإنجليزي الممتاز
لكرة القدم
.
Advertisement
وذكر
ليستر سيتي
في بيان نشره على موقعه: "اتفق
نادي ليستر
سيتي ورود
فان نيستلروي
على إنهاء عقد رود مع النادي كمدير فني للفريق الأول بشكل فوري".
وأضاف: "أشرف رود على فترة صعبة للنادي، منذ تعيينه في كانون الثاني 2024.. تولى رود منصبه باحترافية ونزاهة والتزام واضح بأهدافنا، بما في ذلك من خلال دمج العديد من اللاعبين الواعدين من
أكاديمية
النادي في أجواء الفريق الأول".
وأشار البيان إلى "احترام وتقدير الجميع في النادي لرود على تفانيه وعمله الدؤوب، مع أطيب تمنياتنا له بالتوفيق في
المستقبل
". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
انتهاكات مالية وخصم نقاط.. هذا ما يواجهه ليستر سيتي
Lebanon 24
انتهاكات مالية وخصم نقاط.. هذا ما يواجهه ليستر سيتي
27/06/2025 20:58:25
27/06/2025 20:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم 500... جيمي فاردي يخوض مباراته الأخيرة مع "ليستر سيتي" الاحد
Lebanon 24
رقم 500... جيمي فاردي يخوض مباراته الأخيرة مع "ليستر سيتي" الاحد
27/06/2025 20:58:25
27/06/2025 20:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن ترامب لجيل بايدن بعد الإعلان عن مرض زوجها: هناك عملية تستر جديدة؟
Lebanon 24
ابن ترامب لجيل بايدن بعد الإعلان عن مرض زوجها: هناك عملية تستر جديدة؟
27/06/2025 20:58:25
27/06/2025 20:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ترمب: النظام سيعود والمهاجرون غير الشرعيين سيطردون ولوس أنجلس ستتحرر
Lebanon 24
ترمب: النظام سيعود والمهاجرون غير الشرعيين سيطردون ولوس أنجلس ستتحرر
27/06/2025 20:58:25
27/06/2025 20:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لاعبان عربيان ضمن تشكيلة "الفيفا" المثالية في ختام دور المجموعات بمونديال الأندية
Lebanon 24
لاعبان عربيان ضمن تشكيلة "الفيفا" المثالية في ختام دور المجموعات بمونديال الأندية
13:21 | 2025-06-27
27/06/2025 01:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بانتصار مثير أمام باتشوكا.. الهلال يعبر لثمن نهائي المونديال
Lebanon 24
بانتصار مثير أمام باتشوكا.. الهلال يعبر لثمن نهائي المونديال
06:59 | 2025-06-27
27/06/2025 06:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
التصفيات الجامايكية المؤهلة الى مونديال اليابان.. فوز سهل لبرايس
Lebanon 24
التصفيات الجامايكية المؤهلة الى مونديال اليابان.. فوز سهل لبرايس
03:53 | 2025-06-27
27/06/2025 03:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. عراك واعتداء على حكم خلال مباراة رياضية في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. عراك واعتداء على حكم خلال مباراة رياضية في لبنان
02:39 | 2025-06-27
27/06/2025 02:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات دافئة تجمعهما في الرياض.. جورجينا رودريغيز تستمتع بعطلتها الصيفية مع رونالدو (صور)
Lebanon 24
لحظات دافئة تجمعهما في الرياض.. جورجينا رودريغيز تستمتع بعطلتها الصيفية مع رونالدو (صور)
02:00 | 2025-06-27
27/06/2025 02:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لحظات دافئة تجمعهما في الرياض.. جورجينا رودريغيز تستمتع بعطلتها الصيفية مع رونالدو (صور)
Lebanon 24
لحظات دافئة تجمعهما في الرياض.. جورجينا رودريغيز تستمتع بعطلتها الصيفية مع رونالدو (صور)
02:00 | 2025-06-27
27/06/2025 02:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أتت من ألمانيا إلى لبنان... هذه هويّة شهيدة "غارة النبطية"
Lebanon 24
أتت من ألمانيا إلى لبنان... هذه هويّة شهيدة "غارة النبطية"
07:32 | 2025-06-27
27/06/2025 07:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ورود إتّصال تحذيريّ... إخلاء حيّ بكامله
Lebanon 24
بعد ورود إتّصال تحذيريّ... إخلاء حيّ بكامله
06:05 | 2025-06-27
27/06/2025 06:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة كاجوال.. الملكة رانيا وولي العهد الأردني وزوجته في البندقية لحضور زفاف جيف بيزوس (صور)
Lebanon 24
بإطلالة كاجوال.. الملكة رانيا وولي العهد الأردني وزوجته في البندقية لحضور زفاف جيف بيزوس (صور)
23:07 | 2025-06-26
26/06/2025 11:07:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي القطاع العام والمتقاعدين... بيان من وزارة الماليّة يتعلّق بالرواتب
Lebanon 24
لموظفي القطاع العام والمتقاعدين... بيان من وزارة الماليّة يتعلّق بالرواتب
07:38 | 2025-06-27
27/06/2025 07:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
13:21 | 2025-06-27
لاعبان عربيان ضمن تشكيلة "الفيفا" المثالية في ختام دور المجموعات بمونديال الأندية
06:59 | 2025-06-27
بانتصار مثير أمام باتشوكا.. الهلال يعبر لثمن نهائي المونديال
03:53 | 2025-06-27
التصفيات الجامايكية المؤهلة الى مونديال اليابان.. فوز سهل لبرايس
02:39 | 2025-06-27
بالفيديو.. عراك واعتداء على حكم خلال مباراة رياضية في لبنان
02:00 | 2025-06-27
لحظات دافئة تجمعهما في الرياض.. جورجينا رودريغيز تستمتع بعطلتها الصيفية مع رونالدو (صور)
00:21 | 2025-06-27
السيتي يسحق اليوفي
فيديو
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
27/06/2025 20:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
27/06/2025 20:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
27/06/2025 20:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24