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رياضة

لاعبان عربيان ضمن تشكيلة "الفيفا" المثالية في ختام دور المجموعات بمونديال الأندية

Lebanon 24
27-06-2025 | 13:21
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة، عن التشكيلة الأفضل للجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
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وضمت التشكيلة 11 لاعبا بينهم الثنائي العربي المهاجم الدولي الفلسطيني وسام أبو علي نجم الأهلي المصري، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان.

وفي ما يلي التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال الأندية:

حراسة المرمى: جارو (أوكلاند سيتي)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، دانيلو (فلامنغو)، أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، خافي جالان (أتلتيكو مدريد).

خط الوسط: إنزو فيرنانديز (تشيلسي)، ماتياس بالاسيوس (العين الإماراتي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، سافينيو (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: وسام أبو علي (الأهلي المصري)، بيرتيرامي (مونتيري المكسيكي).
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