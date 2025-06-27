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رياضة

تعليق لافت لدي خيا بعد تجديد رونالدو لعقده مع النصر السعودي!

Lebanon 24
27-06-2025 | 23:00
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أحدث النجم الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فيورنتينا الإيطالي، الجدل بتعليقه على خبر تجديد نادي النصر السعودي لعقد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.
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وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقارير لها أن قيمة العقد الجديد للأسطورة رونالدو مع النصر ستتجاوز الـ200 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.

وكتب رونالدو بعد التجديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "فصل جديد يبدأ، نفس الشغف، نفس الحلم، سنصنع التاريخ معا".

وعلق دي خيا على منشور رونالدو في منصة "إكس" وكأنه يكمل ما يقوله "الدون"، حيث كتب ساخرا: "وستلعب مجانا"، مع وضع رموز تعبيرية ضاحكة.


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