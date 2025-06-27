تعليق لافت لدي خيا بعد تجديد رونالدو لعقده مع النصر السعودي!

Advertisement

أحدث النجم الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فيورنتينا ، الجدل بتعليقه على خبر تجديد لعقد الأسطورة .وكشفت صحيفة " " في تقارير لها أن قيمة العقد الجديد للأسطورة مع النصر ستتجاوز الـ200 مليون في الموسم الرياضي الواحد.وكتب رونالدو بعد التجديد عبر حساباته على : "فصل جديد يبدأ، نفس الشغف، نفس الحلم، سنصنع التاريخ معا".وعلق دي خيا على منشور رونالدو في منصة "إكس" وكأنه يكمل ما يقوله "الدون"، حيث كتب ساخرا: "وستلعب مجانا"، مع وضع رموز تعبيرية ضاحكة.