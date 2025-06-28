استضافة دولة عربية لكأس القارات للأندية 2025.. هذا ما قرره "الفيفا"

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قرر الاتحاد الدولي "فيفا" أمس الجمعة، استضافة قطر مباريات كأس الأميركتين وكأس التحدي ونهائي كأس إنتركونتيننتال ضمن بطولة كأس القارات للأندية 2025.وتستضيف قطر البطولة للمرة الثانية على التوالي.ويشارك في البطولة الأهلي السعودي، الذي يبدأ مشواره من المباراة الثانية في ملعب الإنماء بجدة، يوم 23 أيلول 2025، بمواجهة الفائز من اللقاء الأول، الذي يجمع بين بيراميدز المصري بطل أبطال إفريقيا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، والمقرر يوم 14 من أيلول المقبل، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.ويتأهل الفائز مباشرة إلى البطولة المجمعة المقررة في العاصمة الدوحة، حيث يلتقي المتوج بكأس الأميركتين يوم 13 أيلول (يقام النهائي يوم 10 من الشهر نفسه بين كروز أزول المكسيكي، بطل الكونكاكاف، وبطل أميركا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد).وسيصعد الفائز إلى نهائي البطولة المقرر يوم 17 كانون الأول، حيث سيواجه الفرنسي بطل . (روسيا اليوم)