نجم برشلونة السابق يوجه نقدا لاذعا للامين جمال

وجه نوليتو نجم السابق انتقادات لاذعة إلى نجم الفريق الكتالوني، مؤكدا أنه لو كان مكان والده لصفعه.

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وأشاد نوليتو في مقابلة مع برنامج "التشيرينغيتو" الشهير أولا بإمكانات المهاجم الشاب قائلا: "ما يفعله في هذا العمر في برشلونة، ومع البيئة المحيطة به وكل ما يترتب على ذلك أمر رائع يمتلك تقريبا كل المقومات ليكون الأفضل في العالم أن تلعب أمام 60 ألف متفرج وتحمل الفريق على عاتقك في الدوري ودوري الأبطال شيء مذهل".

من ناحية ثانية وجه أيضا انتقادا لملابس لامين جمال عندما يرتدي قبعة ونظارات شمسية قائلا: " والده لصفعته بالقبعة على أذنه، شخصيا لا تعجبني هذه الإطلالة هناك أماكن ولحظات معينة فأنت تمثل ناديا كبيرا مثل برشلونة".



وخلال مشاركته مع "البارسا" في الموسم المنصرم 2024-2025 أسهم لامين جمال في 43 هدفا في 55 مواجهة عبر التسجيل 18 مرة والصناعة في 25. (روسيا اليوم)