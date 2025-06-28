Advertisement

رياضة

محمد صلاح يُثير الجدل بفاتورة دفعها في مطعم... كم بلغت قيمتها؟

Lebanon 24
28-06-2025 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1383939-638867173590448044.jpg
Doc-P-1383939-638867173590448044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت صحيفة "Habertürk" التركية، أنّ مهاجم نادي "ليفربولالمصري محمد صلاح زار مطعما للأسماك في منطقة غوموشلوك برفقة 7 من أصدقائه، حيث أنفق حوالي 60 ألف ليرة تركية على وجبة العشاء.
Advertisement
 
 
وعندما حاول المصورون التقاط صور له، طلب منهم بلطف أن يحترموا خصوصيته قائلا: "أنا هنا في إجازة فقط، أرجو تفهمكم".


وأثارت فاتورة المطعم التي دفعها صلاح جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق بعض المتابعين أن المبلغ معقول لمطعم فاخر في منطقة سياحية مرموقة مثل بودروم، بينما رأى آخرون أن المبلغ مرتفع نسبيا.


وبعد العشاء، توجه صلاح إلى أحد النوادي الليلية الراقية في منطقة ياليكافاك لإكمال سهرته. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
أثار الجدل بعضلاته المفتولة.. محمد صلاح يستمتع بعطلته على أحد الشواطئ (صور)
lebanon 24
28/06/2025 20:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
شريهان تُثير الجدل.. هل وبخت محمد رمضان؟ (صورة)
lebanon 24
28/06/2025 20:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية: فرض ضريبة مرتفعة على المازوت سيرفع قيمة فواتير المشتركين
lebanon 24
28/06/2025 20:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام.. كم بلغت قيمة صادرات مصر إلى روسيا خلال 10 سنوات؟
lebanon 24
28/06/2025 20:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:59 | 2025-06-28
10:30 | 2025-06-28
08:38 | 2025-06-28
06:53 | 2025-06-28
04:30 | 2025-06-28
04:00 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24