محمد صلاح يُثير الجدل بفاتورة دفعها في مطعم... كم بلغت قيمتها؟

أفادت صحيفة "Habertürk" ، أنّ " "، زار مطعما للأسماك في منطقة غوموشلوك برفقة 7 من أصدقائه، حيث أنفق حوالي 60 ألف ليرة تركية على وجبة العشاء.

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وعندما حاول المصورون التقاط صور له، طلب منهم بلطف أن يحترموا خصوصيته قائلا: "أنا هنا في إجازة فقط، أرجو تفهمكم".





وأثارت فاتورة المطعم التي دفعها صلاح جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق بعض المتابعين أن المبلغ معقول لمطعم فاخر في منطقة سياحية مرموقة مثل بودروم، بينما رأى آخرون أن المبلغ مرتفع نسبيا.





وبعد العشاء، توجه صلاح إلى أحد النوادي الليلية الراقية في منطقة ياليكافاك لإكمال سهرته. (روسيا اليوم)