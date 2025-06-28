أتالانتا يقترب من حسم صفقة أونيست أهانور مقابل 20 مليون يورو

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اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا هو نتاج جنوى، وشارك في ست مباريات فقط في ، لكنه ترك انطباعًا قويًا دفع أتالانتا وميلان للسعي خلفه، خاصة مع رحيل ماتيو روغيري إلى وموافقة ثيو على الانتقال إلى .ووفقًا لما ذكرته شبكة ، فإن أتالانتا وافق على دفع رسوم ثابتة قدرها 15 مليون يورو، مع 5 ملايين أخرى كمكافآت تعتمد على الأداء.بهذا، سيضطر ميلان للبحث عن بديل جديد لتعويض رحيل ثيو هيرنانديز.