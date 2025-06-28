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رياضة

أتالانتا يقترب من حسم صفقة أونيست أهانور مقابل 20 مليون يورو

Lebanon 24
28-06-2025 | 12:59
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يبدو أن أتالانتا تفوق على ميلان في سباق التعاقد مع موهبة جنوى الشاب أونيست أهانور، حيث اقترب من التوصل إلى اتفاق نهائي لضم اللاعب مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات.
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اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا هو نتاج أكاديمية جنوى، وشارك في ست مباريات فقط في الدوري الإيطالي، لكنه ترك انطباعًا قويًا دفع أتالانتا وميلان للسعي خلفه، خاصة مع رحيل ماتيو روغيري إلى أتلتيكو مدريد وموافقة ثيو هيرنانديز على الانتقال إلى الهلال.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن أتالانتا وافق على دفع رسوم ثابتة قدرها 15 مليون يورو، مع 5 ملايين أخرى كمكافآت تعتمد على الأداء.

بهذا، سيضطر ميلان للبحث عن بديل جديد لتعويض رحيل ثيو هيرنانديز.
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