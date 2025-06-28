صدمة لإسبانيا قبل يورو 2025.. اللاعبة الشهيرة نُقلت إلى المستشفى (صورة)

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اللاعبة البالغة من العمر 27 عامًا، والحائزة على جائزة الذهبية مرتين، نُقلت إلى مستشفى في عقب معاناتها من حمى شديدة حالت دون مشاركتها في التدريبات والمباراة الودية أمام . ونشر الحساب الرسمي للمنتخب صورة لبونماتي وهي تشاهد فوز إسبانيا 3-1 من سريرها في المستشفى، موصولة بقسطرة في ذراعها.مدربة المنتخب، مونتسي تومي، أكدت أن الوضع "يمكن السيطرة عليه"، لكنها امتنعت عن تحديد موعد محتمل لعودة بونماتي إلى الملاعب، مشددة على أهميتها الكبيرة في الفريق: "سننتظرها طالما كان ذلك ممكنًا".الاتحاد الإسباني أوضح أن إصابة بونماتي تم تأكيدها بعد سلسلة من الفحوصات الطبية، إثر استمرار الحمى التي ألمّت بها. ويُعد التهاب السحايا الفيروسي حالة يمكن أن تتحسن تلقائيًا في غضون أسبوع إلى عشرة أيام، وفقًا للهيئة الصحية .وتفتتح إسبانيا مشوارها في البطولة بمواجهة يوم الخميس في برن، قبل لقاء ثم ، وسط شكوك حول إمكانية لحاق بونماتي بأي من مباريات دور المجموعات.