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رياضة

صدمة لإسبانيا قبل يورو 2025.. اللاعبة الشهيرة نُقلت إلى المستشفى (صورة)

Lebanon 24
28-06-2025 | 14:52
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تلقّى منتخب إسبانيا للسيدات ضربة قوية قبيل انطلاق بطولة أوروبا 2025، بعد نقل نجمة الفريق أيتانا بونماتي إلى المستشفى إثر إصابتها بالتهاب السحايا الفيروسي.
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اللاعبة البالغة من العمر 27 عامًا، والحائزة على جائزة الكرة الذهبية مرتين، نُقلت إلى مستشفى في مدريد عقب معاناتها من حمى شديدة حالت دون مشاركتها في التدريبات والمباراة الودية أمام اليابان. ونشر الحساب الرسمي للمنتخب صورة لبونماتي وهي تشاهد فوز إسبانيا 3-1 من سريرها في المستشفى، موصولة بقسطرة في ذراعها.

مدربة المنتخب، مونتسي تومي، أكدت أن الوضع "يمكن السيطرة عليه"، لكنها امتنعت عن تحديد موعد محتمل لعودة بونماتي إلى الملاعب، مشددة على أهميتها الكبيرة في الفريق: "سننتظرها طالما كان ذلك ممكنًا".
نشرت صورة لها وهي تشاهد فوز إسبانيا 3-1 من سرير المستشفى مع وجود قنية في

الاتحاد الإسباني أوضح أن إصابة بونماتي تم تأكيدها بعد سلسلة من الفحوصات الطبية، إثر استمرار الحمى التي ألمّت بها. ويُعد التهاب السحايا الفيروسي حالة يمكن أن تتحسن تلقائيًا في غضون أسبوع إلى عشرة أيام، وفقًا للهيئة الصحية البريطانية.

وتفتتح إسبانيا مشوارها في البطولة بمواجهة البرتغال يوم الخميس في برن، قبل لقاء بلجيكا ثم إيطاليا، وسط شكوك حول إمكانية لحاق بونماتي بأي من مباريات دور المجموعات.
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