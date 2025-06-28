ريال مدريد يستدعي إندريك إلى معسكر كأس العالم للأندية... والقرار النهائي بيد ألونسو

Advertisement

ورغم إصابته العضلية الأخيرة، انضم المهاجم البرازيلي الشاب إندريك فيليبي إلى القائمة الأولية للفريق، بعدما تلقى الضوء الأخضر من المدرب ألونسو، إثر انتهاء فترة إعادة تأهيله التي امتدت لشهر كامل في .وكان إندريك، البالغ من العمر 18 عامًا، قد غاب عن المباريات الثلاث الأولى التي خاضها مدريد في دور المجموعات، حيث تصدر المجموعة الثامنة بانتصارين وتعادل، وتألق فيها جونزالو غارسيا بتسجيله هدفين في غياب النجم .وبحسب ما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إندريك مؤهل رسميًا للمشاركة في البطولة كونه مدرجًا في القائمة قبل الموعد النهائي الذي حدده (10 يونيو)، إلا أن قرار مشاركته الفعلية ما زال مرهونًا بتقدير الجهاز الفني.ويرجح التقرير أن ألونسو يعتزم استخدام معسكر كفرصة لتقييم إندريك عن قرب، قبل حسم دوره في الموسم المقبل 2025/26، وسط زخم تنافسي متصاعد داخل التشكيلة الملكية.