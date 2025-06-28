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رياضة
ريال مدريد يستدعي إندريك إلى معسكر كأس العالم للأندية... والقرار النهائي بيد ألونسو
Lebanon 24
28-06-2025
|
15:53
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يستعد
ريال مدريد
لمواجهة
يوفنتوس
في دور الـ16 من
بطولة كأس العالم
للأندية، المقررة في الأول من
تموز
المقبل في ميامي، ضمن مساعيه لتعزيز حضوره في البطولة القارية.
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ورغم إصابته العضلية الأخيرة، انضم المهاجم البرازيلي الشاب إندريك فيليبي إلى القائمة الأولية للفريق، بعدما تلقى الضوء الأخضر من المدرب
تشابي
ألونسو، إثر انتهاء فترة إعادة تأهيله التي امتدت لشهر كامل في
مدريد
.
وكان إندريك، البالغ من العمر 18 عامًا، قد غاب عن المباريات الثلاث الأولى التي خاضها
ريال
مدريد في دور المجموعات، حيث تصدر المجموعة الثامنة بانتصارين وتعادل، وتألق فيها جونزالو غارسيا بتسجيله هدفين في غياب النجم
كيليان مبابي
.
وبحسب ما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إندريك مؤهل رسميًا للمشاركة في البطولة كونه مدرجًا في القائمة قبل الموعد النهائي الذي حدده
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(10 يونيو)، إلا أن قرار مشاركته الفعلية ما زال مرهونًا بتقدير الجهاز الفني.
ويرجح التقرير أن ألونسو يعتزم استخدام معسكر
فلوريدا
كفرصة لتقييم إندريك عن قرب، قبل حسم دوره في الموسم المقبل 2025/26، وسط زخم تنافسي متصاعد داخل التشكيلة الملكية.
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