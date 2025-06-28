النصيري يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

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ذكرت مصادر إعلامية أن نادي السعودي، بقيادة المدرب سيموني إنزاغي، يقترب من ضم الدولي يوسف النصيري من نادي فنربخشة .وأفاد تقرير لصحيفة "أكشام" بأن النادي السعودي دخل على الخط وبدأ المفاوضات للتعاقد مع المهاجم المغربي في الميركاتو الصيفي الحالي، مضيفا أن إنزاغي أعطى الضوء الأخضر لهذا التعاقد المحتمل.وأشار المصدر ذاته إلى أن نادي فنربخشة، الذي يشرف عليه جوزيه مورينيو، حدد قيمة انتقال النصيري إلى الهلال في 40 مليون .لكن الهلال حدد عرضه المالي في 35 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة.وتبلغ القيمة السوقية للدولي المغربي، البالغ من العمر 28 عاما، حوالي 24 مليون يورو، علما أنه لا يزال مرتبطا بعقد مع الفريق التركي يمتد حتى سنة 2029.وأوضحت الصحيفة أن خطوة الهلال جاءت بعد تعثر مفاوضاته لضم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي نابولي الإيطالي.ومنذ انضمامه إلى فنربخشة، شارك يوسف النصيري في 52 مباراة رسمية، سجل خلالها 30 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة. (سكاي نيوز)