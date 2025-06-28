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رياضة
بعد ظهورها مع محمد صلاح.. من هي هذه الحسناء التركية؟
Lebanon 24
28-06-2025
|
16:29
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كشفت الممثلة
التركية
، هاندا دوغان ديمير عن مقابلتها قائد المنتخب المصري
لكرة القدم
، ولاعب نادي
ليفربول
الإنكليزي خلال قضاء عطلته الصيفية في
تركيا
.
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ونشرت صورة رفقته عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستغرام"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.
هاندا دوغان ديمير ممثلة تركية، ولدت في 22 تشرين الثاني عام 1985.
شاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية التركية، التي تعاونت خلالها مع أبرز النجوم
الأتراك
، ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل "جونيشي بيكليركن"، إلى جانب
العرض
الكوميدي السريالي "ليلى إيل مكنون"، تخرجت من جامعة
أنقرة
، قسم علم اجتماع، تتحدث
الفرنسية
والإنجليزية بطلاقة، عملت كممثلة ومقدمة برامج.
وكانت آخر مشاركاتها الفنية بمسلسل الدراما " Tas Kagit Makas" عام 2024، كما تشارك هاندا بعدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية "Ask ve Yemek" ومن المقرر عرضه بالسينمات مطلع شهر تشرين الاول المقبل. (مصراوي)
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