بعد ظهورها مع محمد صلاح.. من هي هذه الحسناء التركية؟

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كشفت الممثلة ، هاندا دوغان ديمير عن مقابلتها قائد المنتخب المصري ، ولاعب نادي الإنكليزي خلال قضاء عطلته الصيفية في .ونشرت صورة رفقته عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستغرام"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.هاندا دوغان ديمير ممثلة تركية، ولدت في 22 تشرين الثاني عام 1985.شاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية التركية، التي تعاونت خلالها مع أبرز النجوم ، ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل "جونيشي بيكليركن"، إلى جانب الكوميدي السريالي "ليلى إيل مكنون"، تخرجت من جامعة ، قسم علم اجتماع، تتحدث والإنجليزية بطلاقة، عملت كممثلة ومقدمة برامج.وكانت آخر مشاركاتها الفنية بمسلسل الدراما " Tas Kagit Makas" عام 2024، كما تشارك هاندا بعدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية "Ask ve Yemek" ومن المقرر عرضه بالسينمات مطلع شهر تشرين الاول المقبل. (مصراوي)