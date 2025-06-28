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رياضة

بالميراس أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)

Lebanon 24
28-06-2025 | 16:49
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تفوق بالميراس على بوتافوغو (1-0) في مباراة الدور السادس عشر من كأس العالم للأندية. والآن، ينتظر "الفردوس" الفائز من بنفيكا أو تشيلسي في ربع النهائي.

سجل الجناح باولو هنريكي سامبايو فيلهو، باولينيو، هدفًا في الدقيقة 55 (10 دقائق من الشوط الإضافي الأول)، مما سمح لنادي بالميراس بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية. كان فريق آبل فيريرا متفوقًا بشكل طفيف على بوتافوغو في الوقت الأصلي، وفي الوقت الإضافي، حسم الفوز بنتيجة ١-٠، ليصبح أول فريق يتأهل إلى دور الثمانية.

سيطر فريق "فيرداو"، بقيادة مهاجم برشلونة السابق، فيتور روكي، على الكرة منذ الشوط الأول. إلا أن المباراة افتقرت إلى فرص حقيقية قبل الاستراحة، نتيجةً للضغط البدني الذي فرضه بوتافوغو.

اختتم بطل كوبا ليبرتادوريس الحالي المباراة بعشرين خطأ وست بطاقات صفراء ، أولها قبل الدقيقة الثالثة من المباراة. وكان الكولومبي ريتشارد ريوس الأكثر تألقًا في صفوف فريق ساو باولو، بينما لم يشارك إستيفاو وروكي إلا بشكل طفيف في الهجوم.

مع بقاء النتيجة صفرًا، اضطروا للجوء إلى الوقت الإضافي لتحديد الفائز. في الدقيقة المئة، حسم باولينيو الأمر بلعبة فردية رائعة، حيث تخطى اثنين من منافسيه ليسدد كرة يسارية منخفضة، بعيدة عن متناول الحارس جون.
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في الشوط الإضافي الثاني، شنّ بوتافوغو هجومه الأول والأخير، لكن الوقت كان قد فات. حافظ بالميراس على تقدمه في ظهيرة شديدة الحرارة في فيلادلفيا، وينتظر الآن بنفيكا أو تشيلسي .

في المواجهة الأوروبية الوحيدة في دور الـ 16، يتصدر الفريق البرتغالي المجموعة الثالثة بعد فوز مفاجئ على بايرن ميونيخ في اليوم الأخير (0-1). من جانبه، احتل الفريق اللندني المركز الثاني في مجموعته بعد خسارته في الجولة الثانية أمام فلومينينسي (1-3).

بفوز بالميراس، أصبح بوتافوغو أول نادٍ برازيلي يُقصى من كأس العالم، وثالث فريق من أميركا الجنوبية يُقصى من البطولة، بعد ريفر بليت وبوكا جونيورز (الأرجنتين) . وسيخوض فلومينينسي وفلامنغو، وهما من ريو دي جانيرو، مباراة التأهل ضد إنتر ميلان وبايرن ميونخ، على التوالي.
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